تقدم اتحاد مصارف الكويت بخالص التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، متضرعا إلى الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه إلى ما فيه خدمة بلادنا الحبيبة الكويت، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهامه السامية.



وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح في رسالة له وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين في الاتحاد بمسيرة حضرة صاحب السمو الأمير الحافلة بالعطاء والانجازات في جميع المناصب التي تولاها سموه والتي نجح من خلالها في دفع مسار التطوير والتنمية والتقدم وإعلاء شأن الكويت في المحافل كافة.



وأكد الدعيج أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف وسيبني على ما قدمه سلفه السابقون، خصوصا مع ما يمتلكه من خبرات عملية وسياسية متراكمة ورصيد كاف لتقديمه للشعب الكويتي والكويت الحبيبة، متمنيا من الله عز وجل ان يأخذ بيد سموه وان يخطو بخطوات سديدة لخدمة المصالح العليا للبلاد.



وعبر الدعيج عن أمنياته أن تحظى الكويت بطفرة اقتصادية مهمة في الفترة القادمة والتي ستنعكس إيجابا على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وان يشهد عهد سموه الكثير من المشاريع التنموية وهو الداعم لها عندما كان وليا للعهد. وأثنى الدعيج على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الثاقبة في جميع المجالات، ولاسيما المجالات الاقتصادية منها، والتي لطالما أولاها سموه كل الاهتمام والدعم، حيث ساهمت توجيهات صاحب السمو في المزيد من التنمية لمختلف القطاعات، مؤكدا أننا جميعا على ثقة بأن هذا الدعم سيزداد في ظل عهد سمو الأمير.