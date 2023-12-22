تقدم عضو مجلس الأمة السابق د.حمود مبرك القعمر، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة ومقاليد الحكم، داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والبناء ونهضة البلاد.



وقال القعمر، إن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد له سجل ومسيرة حافلة بالعطاء والاهتمام بما يخدم الوطن والمواطنين، وله بصمات ثابتة في التنمية والتقدم في مختلف المجالات، التي ساهمت في رقي الكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وأكد أن القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير ستظل مصدر فخر وإلهام للكويت ومنارة للاحترام الدولي والصداقة الوثيقة.