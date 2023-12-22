دارين العلي



قدم قياديان في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.



وهنأ الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.فلاح المطيري صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم، داعيا الله عز وجل أن يوفق سموه ويسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد. وقال المطيري في تصريح



لـ «الأنباء»: نعاهد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على السمع والطاعة ونقول لسموه سر على بركة الله نحن خلف قيادتكم الحكيمة صفا واحدا حتى نحقق للكويت ما تصبو إليه من تنمية ورقي وازدهار لطالما حلم بها أبناء الكويت جميعا، مشيرا إلى أن تولي سموه مقاليد الحكم أمر ادخل السكينة في قلوب أبناء الكويت الذين يبادلونه الحب والإخاء فصاحب السمو الأمير يحظى بمكانة عظيمة في قلوبنا جميعا ونحن على ثقة تامة بأنه وبحق رجل المرحلة بما لديه من حكمة وحنكة وخبرة طويلة تؤهله لقيادة سفينة الكويت لبر الأمان وبقدرة واقتدار. وأوضح المطيري أن عقول وقلوب أبناء الكويت تاقت إلى عودة الكويت إلى مكانتها درة الخليج بكل ما تحمل الكلمة من معان، الأمر الذي لن يتحقق إلا بالوقوف صفا واحدا خلف قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي حمل على عاتقه المسؤولية فترات طويلة أكد خلالها حنكته وحكمته ودرايته ورؤيته الثاقبة وفكره الواعي المستنير، لذا يستحق هذه المكانة وبجدارة، ونقول لسموه سر على بركة الله نحن صف واحد خلف قيادتكم الحكيمة ومستعدون بالتضحية بالنفس والجهد والوقت من أجل رفعة الكويت ورقيها. وأشار المطيري الى أن أبناء الكويت يحدوهم الامل الكبير والتفاؤل غير المحدود في تحقيق النهضة المنشودة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الذي لا يدخر جهدا في سبيل دعم جهود التنمية والتقدم والاستقرار لشعبه الذي يبادله الحب والتقدير والعرفان.



‏بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط بالتكليف م.علي شعبان ان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف، والدا وقائدا وأميرا. وتابع شعبان: نبايعك يا صاحب السمو على السمع والطاعة، ونسأل الله التوفيق والسداد لما فيه خير للبلاد والعباد وان يعينه ويديم عليه الصحة والعافية.