تقدمت جمعية الصحافيين الكويتية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد والذي يعد تكملة لمسيرة الخير والعطاء وكما هو معروف عن سموه إخلاصه لوطنه وشعبه والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية وحامل لواء احترام القانون وتطبيقه. وأشادت الجمعية في بيانها بمضامين خطاب سموه التاريخي الذي أكد بكل وضوح على المحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون ومعالجة الإخفاقات التي واكبت عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وثمنت الجمعية عاليا تأكيد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على استكمال مسيرة عطاء الحكام السابقين (رحمهم الله وطيب ثراهم) وأن الكويت هي البقاء والوجود والحفاظ على الوحدة الوطنية فيها ركيزة أساسية لهذا البقاء والوجود مع الحرص على استمرار نهج الكويت الريادي في كل المجالات.



وختمت الجمعية بيانها بالدعاء للباري عز وجل أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأن يعينه على قيادة البلاد والشعب إلى مستقبل أفضل.