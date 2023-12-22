آلاء خليفة



هنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعة أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي في تصريح لـ «الأنباء»: أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأهالي الشهداء والأسرى جميعا بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، سائلين المولى عز وجل أن يلهم سموه التوفيق والسداد لقيادة شعبنا لتحقيق مزيد من التقدم والرقي والازدهار.



وأعرب العنزي عن خالص أمانيه بأن تواصل الكويت مسيرتها المضيئة والمليئة بالإنجازات والعطاءات البناءة تحت قيادة صاحب السمو الأمير، داعيا الله عز وجل أن يسدد خطى سموه ويعينه ويكون خير خلف لخير سلف وكلنا ثقة في ذلك لما يمتلكه صاحب السمو من خبرة كبيرة ودراية واعية في قيادة البلاد، حيث إن سموه كان قريبا جدا من أمراء البلاد السابقين وتقلد كثيرا من المناصب المهمة التي أثبت خلالها كفاءة عالية وملموسة.



وأشاد بالخطاب السامي وما جاء فيه من مضامين وطنية وخارطة طريق للإصلاح السياسي في ظل القيادة الحكيمة لسموه.