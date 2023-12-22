عاطف رمضان



هنأ عدد من القياديين في وزارة الأشغال العامة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، داعين الله تعالى التوفيق والسداد لسموه لمواصلة مسيرة تنمية الكويت وازدهارها. وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» إن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خير خلف لخير سلف، مؤكدين أن لسموه بصمات واضحة في مختلف المناصب التي تولاها، مبايعين سموه على السمع والطاعة.



في البداية، هنأ الوكيل المساعد لقطاع التنسيق والمتابعة بالتكليف في وزارة الأشغال العامة محمد البربر صاحب السمو الأمير بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية، داعيا الله تعالى أن يوفق سموه لمواصلة مسيرة حكام الكويت السابقين في تنمية وتقدم الكويت. وأضاف البربر: نبايع صاحب السمو على السمع والطاعة، ونسأل الله تعالى أن يعين سموه على حمل الأمانة، وندعو الله أن يرحم سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه.



من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بالتكليف في وزارة الأشغال أيمن الموسوي: نهنئ صاحب السمو الأمير، مبينا أن سموه ذكر في كلمته انه على الوعد والعهد باق وبالقسم العظيم بار، وفي للوطن والمواطنين. وتابع الموسوي: نبايع سموه على السمع والطاعة، ونسأل الله تعالى أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أهلها الأوفياء أعزة كرماء تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



بدورها، هنأت الوكيل المساعد للقطاع المشاريع الكبري بالتكليف في وزارة الأشغال مريم الكندري صاحب السمو الأمير بمناسبة أداء سموه اليمين الدستورية أميرا للكويت.



وقالت الكندري: ان صاحب السمو حريص على التمسك بالوحدة الوطنية من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، مشيرة الى ان سموه مشهود له بالقيادة والتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة.



وزادت: نبايع أميرنا وقائدنا على السمع والطاعة، وندعو الله تعالى أن يوفق سموه إلى ما يحبه ويرضاه ويجمع قلوبنا على محبة الكويت.