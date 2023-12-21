أرسل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس وجميع أعضاء السلطة القضائية ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

ونصت البرقية على:

يسرني وإخواني أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجميع أعضاء السلطة القضائية، أن نرفع إلى مقام سموكم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تولي سموكم مسند الإمارة ومقاليد الحكم في البلاد لنعبر عن مشاعر التقدير والإجلال والولاء التي نحملها لسموكم الكريم.

وبهذه المناسبة الغالية فإننا نستذكر بكل تقدير وإعزاز قيادتكم الحكيمة للبلاد خلال الفترة الماضية بكل الحنكة والحكمة والاقتدار، وترسيخ سموكم لقيم الإصلاح والطهارة والعدالة التي لازمتكم خلال مسيرة سموكم المشرفة الحافلة بالبذل والتضحية والإنجازات والتفاني في العمل والمثابرة على تحقيق كل ما فيه خير الكويت وشعبها، فكنتم بذلك وبحق الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لجميع أبناء الوطن.

وإذ نعرب لسموكم عن أسمى تحياتنا وتقديرنا فإننا ندعو الله تعالى أن يحفظكم بعنايته ويديم عليكم الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يجري على يديكم الكريمتين الخير والرخاء والأمان وكل ما يصبو إليه شعبكم الأبي من رقي وازدهار وعز، وأن يديمكم سندا وذخرا وحصنا عاليا منيعا لقضائنا.