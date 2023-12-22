تنطلق الأحد المقبل في العاصمة القطرية الدوحة منافسات بطولة النخبة العربية الثالثة للتنس برعاية البنك الأهلي الكويتي وشركة «كي جي إل» ومشاركة 16 لاعبا يمثلون 8 دول عربية. وستعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحافيا عصر غدا السبت بالدوحة للحديث عن تفاصيل البطولة، على أن تجري مراسم سحب قرعة البطولة عقب انتهاء المؤتمر الصحافي مباشرة.



وأعلن الاتحاد العربي للتنس أن مباريات البطولة ستقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس، موضحا أنه اعتمد في هذه البطولة مشاركة اللاعبين الحاصلين على التصنيف الدولي (ATP) فقط. وكان اللاعبون المشاركون في هذا الحدث العربي قد بدأوا بالتوافد إلى الدوحة أمس على أن يكتمل اليوم وصول جميع اللاعبين، وقد أكد النجم اللبناني هاني حبيب جاهزيته لخوض منافسات البطولة، مضيفا أنه متحمس للمشاركة في هذا الحدث ويتطلع لتحقيق إنجاز عربي جديد بعد أن توج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في الكويت عام 2021.