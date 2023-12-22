يبحث مان سيتي، بطل أوروبا، عن باكورة ألقابه في مونديال الأندية لكرة القدم عندما يواجه فلومينينسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية في الـ9 مساء اليوم في المباراة النهائية التي يديرها الپولندي سيمون مارشينياك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة السعودية.

ويدخل السيتي اللقاء متسلحا بانتصاره الكبير على أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 3-0 في نصف النهائي، وباحثا عن لقبه الأول في مشاركته الأولى على الإطلاق في مونديال الأندية ليتوج عاما تاريخيا أحرز فيه 4 ألقاب هي الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية.



ويطمح مدرب السيتي بيب غوارديولا لأن يصبح أول مدرب يحرز لقب المسابقة 4 مرات، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ في 2013، علما انه يتشارك راهنا الرقم القياسي مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني (2007 مع ميلان الإيطالي و2014 و2022 مع ريال).



ويدرك السيتي صعوبة مهمته أمام فريق لا يستهان به وقد أحرز لقب كأس ليبرتادوريس قبل 7 أسابيع ويضم لاعبين أصحاب خبرة كبيرة تحت إشراف المدرب فيرناندو دينيز الذي يتولى مؤقتا أيضا تدريب المنتخب البرازيلي، والذي يشبه البعض أسلوبه بذلك الذي يعتمده غوارديولا في السيتي.

وبعد فوزه بالمسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه، تأتي مشاركة فلومينينسي للمرة الأولى في مونديال الأندية، وهو يطمح الى تكرار انجاز مواطنه كورنثيانز الذي يعد آخر فريق غير أوروبي يحرز اللقب عام 2012 بعد فوزه في النهائي على تشلسي بهدف نظيف.



ويضم فلومينينسي بعض الوجوه المألوفة في القارة الأوروبية على غرار فيليبي ميلو (40 عاما) والذي أصبح أكبر اللاعبين الميدانيين سنا في تاريخ المسابقة، إضافة الى قائد ريال مدريد السابق مارسيلو (35 عاما) الذي لعب دورا كبيرا في قيادة فريقه للفوز في نصف النهائي على الأهلي 2-0.



وتسبق المباراة النهائية، مواجهة بين الأهلي وأوراوا ريد دايموندز على المركز الثالث في الـ5:30 مساء تحت قيادة تحكيمية نسائية للأميركية توري بينسو التي سبق لها إدارة لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في افتتاح البطولة، حيث يتطلع بطل افريقيا بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الى حصد الميدالية البرونزية للمرة الرابعة بعدما حصدها 3 مرات سابقة في أعوام 2006 و2020 و2021، كما حصد المركز الرابع مرتين في 2012 و2022، فيما يهدف أوراوا لحصد البرونزية الثانية.