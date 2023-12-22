يسعى إنتر لتعويض تجريده من لقبه بطلا للكأس عبر تعزيز صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يستقبل ليتشي غدا السبت، فيما يأمل وصيفه يوفنتوس العودة إلى سكة الانتصارات ومتابعة ضغوطه عندما يحل ضيفا على فروزينوني في المرحلة السابعة عشرة.



ويخوض ميلان، القطب الثاني في مدينة ميلانو، رحلة سهلة على الورق إلى ساليرنيتانا متذيل الترتيب اليوم في افتتاح المرحلة في مسعاه لمتابعة انتصاراته والبقاء على مقربة من منافسيه.



وفجر بولونيا مفاجأة من العيار الثقيل عندما جرد مضيفه إنتر من لقب بطل مسابقة كأس إيطاليا بالفوز عليه 2-1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 0-0) على ملعب «سان سيرو» في ميلانو بثمن النهائي.



ويستقبل غدا روما الثامن برصيد 25 نقطة نابولي حامل اللقب الذي يعاني بدوره هذا الموسم والمتراجع للمركز الخامس (27 نقطة) بعدما تلقى خسارة قاسية أمام فروزينوني برباعية نظيفة في المرحلة الماضية، فيما لم تكن حال نادي العاصمة أفضل حيث سقط بدوره أمام مضيفه بولونيا 0-2.



ويلعب اليوم إمبولي مع لاتسيو، وساسوولو مع جنوى، ومونتسا مع فيورنتينا، وتستكمل المرحلة غدا بلقاءات تورينو مع أودينيزي، وبولونيا مع أتالانتا، وهيلاس فيرونا مع كالياري.