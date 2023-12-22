احتفل المهاجم الدولي كيليان مبابي بعيد ميلاده الخامس والعشرين بأفضل طريقة ممكنة بإعادة فريقه باريس سان جرمان الى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية في فوزه على ضيفه متز 3-1 على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وأمّن مبابي فوز فريقه بتسجيله الهدفين الثاني (61) والثالث (83) رافعا رصيده الى 18 هدفا في صدارة لائحة الهدافين، بعدما افتتح البرتغالي رافينيا التسجيل (49)، فيما سجل القائد ماتيو أودول الهدف الوحيد للضيوف (72).



وعزز نادي العاصمة موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة وأبقى على فارق النقاط الخمس أمام مطارده المباشر نيس الذي استعاد توازنه بفوزه المتأخر على ضيفه لنس بثنائية للدولي النيجيري تيريم موفي (76 من ركلة جزاء و78).



وحذا موناكو حذو نيس واستعاد توازنه بعدما قلب الطاولة على مضيفه تولوز 2-1.



وفض بريست شراكة المركز الرابع مع ليل بفوزه الكبير على ضيفه لوريان بسوبر هاتريك نظيف سجله الدولي المالي كاموري دومبيا في الشوط الاول في الدقائق 22 و25 و39 و45+2.



وخسر ليل أمام مضيفه ستراسبورغ 1-2.



وأوقف مونبلييه الانتصارات المتتالية لمرسيليا عند أربعة عندما أرغمه على التعادل 1-1. واستغل رينس النقص العددي في صفوف ضيفه لوهافر وتغلب عليه 1-0.



وتابع ليون صحوته بعد إقالة مدربه الايطالي فابيو غروسو وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه نانت بهدف وحيد سجله قائده المخضرم ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 49. وقلب رين الطاولة على مضيفه كليرمون فيران 3-1.