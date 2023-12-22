يستضيف ليفربول نظيره أرسنال غدا السبت في المرحلة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وستكون الأضواء كلها مسلطة على هذه القمة الحماسية.

وأسفرت المرحلة الماضية عن اعتلاء «المدفعجية» صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة على حساب «الريدز»، الذي تراجع للوصافة بامتلاكه 38 نقطة.

وازداد الصراع على المقدمة اشتعالا في البطولة، بعدما استغل أرسنال تعثر ليفربول، الذي تعادل من دون أهداف مع ضيفه وغريمه التقليدي مان يونايتد في المرحلة الماضية، ليصعد إلى القمة بفضل فوزه الثمين 2-0 على ضيفه برايتون.

من جانبه، يخوض أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة، مواجهة سهلة نسبيا أمام شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب برصيد 8 نقاط، اليوم الجمعة.

ويسعى توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة، لاستمرار صحوته في المسابقة وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في مواجهة إيفرتون، المنتفض هو الآخر بالبطولة.

وعقب تحقيقه فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الأخيرة، يحل مان يونايتد، صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطة ضيفا على وست هام يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن، بفارق نقطة خلف فريق «الشياطين الحمر». في حين يلعب فولام «المنتشي» مع ضيفه بيرنلي، ويلتقي لوتون تاون مع نيوكاسل، ونوتنغهام فورست مع بورنموث غدا.



وفي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، أوقعت قرعة الدور نصف النهائي ليفربول، الفائز باللقب تسع مرات، مع فولام في يناير المقبل، بينما سيواجه ميدلسبره (درجة ثانية) منافسه تشلسي. وسحبت القرعة بعد لحظات من فوز ليفربول على وست هام يونايتد 5-1 لينال آخر المقاعد في الدور نصف النهائي.

وسجل المجري دومينيك سوبوسلاي (28) وكورتيس جونز (56 و84) والهولندي كودي خاكبو (71) والمصري محمد صلاح (82) أهداف ليفربول، فيما سجل جارود بوين (77) الهدف الوحيد للضيوف. وتلعب مباراتي الذهاب من الدور نصف النهائي في 8 يناير المقبل والإياب في 22 من الشهر ذاته، على أن يقام النهائي في 25 فبراير على ستاد «ويمبلي».