واصل باير ليفركوزن تحليقه وضمن إنهاء العام في صدارة الدوري الالماني لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه بوخوم برباعية نظيفة ضمن المرحلة السادسة عشرة، فيما تابع بايرن ميونيخ حامل اللقب مطاردته بفوزه الثمين على مضيفه فولفسبورغ 2-1.



وفرض المهاجم الدولي التشيكي باتريك شيك نفسه نجما بتسجيله ثلاثية «هاتريك» لباير ليفركوزن في الدقائق 30 من ركلة جزاء و32 و45+1، وأضاف المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس الرابع (69).



وعزز ليفركوزن موقعه في الصدارة برصيد 42 نقطة مبقيا على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن بايرن ميونيخ.



وفي المباراة الثانية، واصل بايرن ميونيخ صحوته بعد سقوطه المدوي امام اينتراخت فرانكفورت 1-5 في المرحلة قبل الماضية، وعاد بفوز ثمين من أرض فولفسبورغ 2-1.



وسجل هدفي الفريق البافاري كل من جمال موسيالا (33) والإنجليزي هاري كين (43) رافعا رصيده الى 21 هدفا في 15 مباراة في الدوري، فيما سجل ماكسيميليان أرنولد (45+1) هدف فولفسبورغ الوحيد.



وفي بقية اللقاءات، تغلب هايدنهايم على فرايبورغ 3-2، وشتوتغارت على أوغسبورغ 3-0، واينتراخت فرانكفورت على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1، وأونيون برلين على كولن 2-0.