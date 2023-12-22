ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان ـ يعقوب العوضي - هادي العنزي



هنأ عدد من الشخصيات والقيادات الرياضية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، مؤكدين أن سموه خير خلف لخير سلف في قيادة سفينة الكويت إلى مزيد من التقدم والازدهار. وأكدوا «أننا كرياضيين نضع أيدينا في يد سموه للحفاظ على كويتنا الغالية ومكتسبات الحركة الرياضية والعمل على تطورها ورفع علم البلاد في المحافل الدولية في ظل دعم وتشجيع سموه الدائمين، داعين الله أن يكلل جهوده بمزيد من التطور والتقدم والنجاح، وأن يحفظ الكويت تحت قيادته الرشيدة.



نثق بحكمة سمو الأمير



في البداية، تقدم رئيس نادي القادسية واتحاد الكرة السابق فواز الحساوي بالتهنئة لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، وأكد ان الشعب يثق بحكمة سموه وقدرته على مواصلة النهوض بالدولة في جميع المستويات وحرصه الدائم على تحقيق مصالح الشعب والمواطنين.



وأضاف الحساوي ان سمو الأمير يعتبر من أكبر الداعمين للرياضة والشباب الرياضي، وخير دليل حرص سموه على الالتقاء باللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت بالصين، وهو ما كان له الأثر الطيب بتحقيق النتائج الإيجابية.سمو الأمير قريب من الرياضيين



وبارك رئيس مجلس إدارة نادي الصليبخات سعد عناد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي تولي سموه مسند الإمارة، داعيا المولى العلي القدير أن يوفقه ويسدد خطاه. وقال عناد ان سمو الأمير قريب من أبناء شعبه، يتلمس ما يشغلهم ويعالج بقراراته وتوجيهاته السامية جميع الأمور وفق المصالح العليا لوطننا الكويت وشعبه الوفي، وتحظى الرياضة الكويتية باهتمام دائم وكريم من سموه، وسوف نسعى قدر استطاعتنا لتطوير جميع الألعاب، وبما يحقق أفضل المراكز على المستويين القاري والدولي».



العمل على تطوير الرياضة



ورفع رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل حمد الدبوس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة تولي سموه مسند الإمارة، سائلا المولى العلي القدير التوفيق والسداد لسموه.



وأكد الدبوس أن الشباب دائما في طليعة اهتمامات سمو الأمير. وقال: «نعاهد سموه الكريم على العمل بجد واجتهاد لكل ما من شأنه تطوير الرياضة في وطننا الحبيب، وستكون التوجيهات السامية لسموه نبراسا لنا جميعا».



السمع والطاعة لسمو الأمير



من جانبه، أكد رئيس نادي النصر خالد الشريدة أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حريص كل الحرص على تحقيق مطالب الشعب في جميع المجالات، وهو أحد أصحاب النهضة الرياضية وخير دليل مؤازرته للاعبين في دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت مؤخرا في الصين وكلماته وتوجيهاته السامية التي كان لها الأثر الطيب على اللاعبين بتحقيق نتائج لافتة بعد الالتقاء بهم قبل انطلاق المنافسات.



داعم لجميع الرياضيين



بدوره، قال نجم الأزرق والقادسية السابق جمال مبارك ان سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد يعتبر من أكبر الداعمين للرياضة والرياضيين طوال السنين الماضية، وهو خير خلف لخير سلف، وله السمع والطاعة، لافتا إلى أن سموه بلا شك سيقود دفة البلاد بكل أمن وأمان من خلال رعايته الأبوية وحكمته وخبرته الطويلة.



وأكد مبارك أن صاحب السمو حريص كل الحرص على تلبية جميع رغبات المواطنين ومصالحهم، وذلك من خلال توجيهات سموه السديدة.



يوم سعيد علينا



وقال المحلل الرياضي واللاعب السابق عبدالله وبران إننا نقف مع القيادة السياسية وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا أنه يوم سعيد علينا تتويج سموه أميرا للبلاد خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله، فهو «خير خلف لخير سلف»، ولا شك أن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد كان وما زال داعما للرياضة وأبنائه اللاعبين في جميع المجالات، ونحن كرياضيين في كل القطاعات نعاهد سمو الأمير على خدمة وطننا في جميع المجالات في ظل قيادة وحكمة سموه، حفظه الله.



قريب من أبنائه المعاقين



وهنأ رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري صاحب السمو الأمير الشيخ ‫ مشعل الأحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مسند الإمارة. وأكد الهاجري أن كل فرد من أبناء الكويت من ذوي الإعاقة عامة والرياضيين خاصة يعرفون حرص سموه ومتابعته الإنجازات الرياضية التي يحققها أبناؤه وبناته الرياضيون من ذوي الإعاقة ويدعمها بشكل دائم، وهذا ما شهدناه عن قرب من خلال استقباله لهم أو زيارته الرمضانية السنوية عندما كان يرافق سمو الأمير المغفور له الشيخ نواف الأحمد وحثهم بكلماته الصادقة.‬‬‬داعم كبير للرياضيين



من جانبه، هنأ أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد، خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله. وقال العوضي: «نبايعك على السمع والطاعة، ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها». وأكد العوضي أننا كرياضيين نضع أيدينا في يد سموه للحفاظ على كويتنا الغالية ومكتسبات الحركة الرياضية والعمل على تطورها ورفع علم البلاد في المحافل الدولية في ظل دعم وتشجيع سموه الدائمين، داعين الله أن يكلل جهوده بمزيد من التطور والتقدم والنجاح، وأن يحفظ الكويت تحت قيادته الرشيدة. وأشار العوضي إلى أن سموه له بصمات كثيرة على الرياضة الكويتية ويحرص على تشجيع الرياضيين والوقوف إلى جانبهم وهو ما تجلى للجميع في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي أقيمت في الصين.



نظرة تفاؤل للمستقبل



وتقدم أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم خلفا لسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، رحمه الله.



وقال العدواني: «تحت قيادة وراية صاحب السمو الأمير ننظر لآفاق الرياضة الكويتية بعين التفاؤل فهو داعم كبير للشباب الكويتي ويشجع الرياضة والرياضيين».



خير خلف لخير سلف



وتقدم رئيس الاتحاد والنادي الكويتي للغوص والإنقاذ م.طلال السرحان بخالص التهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم ومسؤولية قيادة البلاد.



وأضاف: نحن على كامل الثقة بصاحب السمو الأمير وتفانيه لخدمة الوطن والشعب وتحقيق تطلعاته والقدرة على مواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه البلاد بحكمة وصبر، كما اننا واثقون بمستقبل أفضل وتحقيق التنمية والازدهار للجميع.



وأكد السرحان أن صاحب السمو الأمير خير خلف لخير سلف، فهو يحرص دائما على متابعة جميع الأمور من خلال توجيهاته.



توجيهات سموه نبراس للرياضيين



وبارك أمين السر العام المساعد في اتحاد التنس عبدالصمد العريان بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة توليه مسند الإمارة، وقال: يوم مبارك يشهده وطن الصداقة والسلام، بتولي سموه مقاليد الحكم، سائلين المولى عز وجل أن يسدد خطاه، ويعينه على حمل الأمانة، مؤكدا ان لسمو الأمير مآثر كثيرة في مسيرته العطرة في مختلف المجالات، وتجمع أبناء الكويت من الرياضيين مع سموه العديد من المواقف التي قدم خلالها سموه الدعم والمساندة، وذلل خلالها العقبات، مؤكدا ان توجيهات سموه السامية ستبقى نبراسا لنا جميعا للوصول إلى أفضل المراكز العالمية.