تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه، رعاه الله، جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعرب عنه من صادق المشاعر والتعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة عبر فيها سموه عن خالص التعازي والمواساة لسموه، رعاه الله، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، داعيا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم سموه، رعاه الله، جميل الصبر وحسن العزاء.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية لسموه ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من تعاطف ومواساة بهذا المصاب، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية.