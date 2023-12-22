فاز برشلونة بنتيجة 3-2 في مواجهة ألميريا ضمن المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، في معقل «البلوغرانا» ملعب «مونتجويك» بهدفين سيرجيو روبيرتو قائد الفريق.



وفي هذا السياق، قال مدرب برشلونة تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد عانينا أكثر مما توقعت، وسددنا 30 كرة وأهدرنا هدفين، والشوط الأول لم يكن مقبولا، أما الشوط الثاني.. نعم».



وأضاف: «الفريق يفتقر إلى الروح التي كنا نتمتع بها الموسم الماضي، حيث افتقدنا العدوانية والتركيز، أما بالشوط الثاني كان برشلونة الذي نريده، بمزيد من الإيقاع والكثافة».



واستغل سيرجي روبرتو الذي خرج من حسابات مدربه تشافي هذا الموسم مشاركته أساسيا وسجل ثنائيته في الدقيقتين 60 و83 بعدما افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل في الدقيقة 33، فيما سجل ألميريا هدفيه بواسطة البرازيلي لياو باتيستاو (41) وإدغار غونساليس (71).



وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بترتيب «الليغا»، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 5 نقاط في المركز العشرين الأخير.



وعزز أتلتيك بلباو موقعه في المركز الخامس بفوز ثان تواليا وخامس في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، وذلك عندما تغلب على ضيفه لاس بالماس بهدف وحيد سجله أوناي غوميس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وعاد فياريال الى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارتين عندما تغلب بصعوبة على ضيفه سلتا فيغو 3-2.



وتقام غدا السبت مباراة اتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية وهي مؤجلة من المرحلة الرابعة من المسابقة.