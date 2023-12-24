عاطف رمضان



طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصتين لإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضواحي N1 وN2 وN3 وN4 وبمدينة المطلاع السكنية، على ان يكون موعد اقفال المناقصتين 21 يناير المقبل وآخر موعد لتقديم الاستفسارات عن المناقصتين 7 يناير.



وذكرت مصادر ان من شروط الشركة المتقدمة للمناقصة الا يقل رأسمالها او الأصول المملوكة للفرد عن 5 ملايين دينار.



ووفق شروط المناقصتين، لن يتم السماح بمشاركة الشركات التي لها عقود جارية تحت التنفيذ ومتأخرة في تسليم أي جزء من المشروع عن تاريخ الإنجاز التعاقدي بنسبة تأخير تتجاوز 50% من مدة العقد الكلية من التقدم لمناقصة جديدة حتى تتم تسوية العقد محل التنفيذ.



ويجب ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة او ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد اكثر من 10 سنوات، ويجب ان يكون لدى المناقص خبرة سابقة مماثلة لطبيعة أعمال المناقصتين المطروحتين لأعمال المباني العامة وانه نفذ كمقاول رئيسي مشاريع في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة او الجهات الحكومية الأخرى او الشركات او المؤسسات التابعة للحكومة في الكويت خلال آخر 10 سنوات كمشروع او مشروعين لأعمال مماثلة لموضوع العقد قيمتهما مجتمعين لا تقل عن 10 ملايين دينار.