‏أكد رئيس فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري أن الفريق يواصل حملاته في عموم المحافظات لضبط التعديات على شبكة الكهرباء والمياه حيث تم رصد العديد من المخالفات التي قد تؤثر سلبا على الشبكة حيث تجاوزت حصيلة المخالفات منذ بداية ديسمبر 30 محضر ضبط مخالفة وإثبات حالة تنوعت ما بين العبث بالمصهرات وتوصيلات مباشرة دون عدادات وتغيير أحجام القواطع والهدر والإسراف.



وقال الشمري: لن نتهاون مع أي تعد على الشبكة داعيا الجميع إلى عدم المساس والعبث بخدمات الوزارة، مشيرا الى أن الفريق تلقى عدة بلاغات بقطع التيار الكهربائي عن المؤجرين من قبل بعض الملاك حيث تم التعامل مع هذه الحالات بكل حيادية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتركزت الحملات خلال الأيام الماضية في الفروانية والعاصمة وحولي.



وأضاف: نفذ الفريق حملة مشتركة من عدة جهات حكومية لضبط التعديات ‏والمخالفين وذلك بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، مبينا أنها تسهم في رفع الكفاءة الميدانية والفنية للفرق.