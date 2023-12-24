حنان عبدالمعبود



أكدت استشارية أورام ـ عضو اللجنة التنفيذية للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» ومسؤولة حملة التوعية بسرطانات الشباب والأطفال «احنا معاكم» د.ريم العتيبي أهمية تشجيع الاطفال على ممارسة الرياضة فيما يتناسب مع أعمارهم ووضعهم الصحي، مبينة أن الدراسات أثبتت وجود ارتباط بين التمارين الرياضية والتأثيرات الإيجابية لدى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق، إضافة لدورها الكبير في السلامة بغض النظر عن العمر أو الجنس.



وقالت العتيبي إن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية توفر فوائد اجتماعية وصحية شتى فهي لا تؤثر على اللياقة البدنية تأثيرا مباشرا فحسب، بل تغرس أيضا لدى الأطفال وصغار السن خيارات لأساليب حياة صحية، وتساعدهم على أن يبقوا نشطين، وأن يكافحوا الإصابة بالأمراض غير السارية، كما سلطت أيضا الضوء على العديد من الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية عن قدرة التمارين البدنية على تنشيط الصحة العقلية الإيجابية والتطور الإدراكي،، مؤكدة ان الحملة اتخذت شعار«احنا معاكم» ليكون شعارا مميزا يؤكد على أن التوعية صرح من أهم الصروح لخفض معدلات الإصابة من السرطانات المختلفة، لافتة إلى ان الحملة كل عام تأتي بأفكار جديدة مميزة بهدف التركيز على التوعية كخط دفاع أول ضد الأمراض



من جانبه، أكد مدير اكاديمية هايدو «كان» الذراع الرياضية لحملة «كان» عبدالله خالد الصالح أن بطولة البادل التي تقام كل عام بالتزامن مع فعالية التوعية بسرطانات الشباب والأطفال، اقيمت للعام الثاني على التوالي بملاعب الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي بالخالدية، مضيفا أن هذا العام شاركت فيه عدد 8 فرق، ضمت 16 لاعبا، لافتا إلى أن بطولة البادل هي رياضة تجمع بين عناصر التنس والاسكواش، ومن أهم فوائد البادل تساعد في لياقة القلب والأوعية الدموية، رياضة عالية الكثافة تتطلب من اللاعبين الجري والقفز والتحرك بسرعة، مما يجعلها تمرينا فعالا للقلب والأوعية الدموية، لعبة مميزة وطريقة جيدة لتقوية العضلات وتحسين اللياقة العامة.