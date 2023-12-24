

عاطف رمضان



حصلت وزارة الاشغال العامة على موافقة الجهات المعنية بترسية مناقصة تشغيل وصيانة محطات الضخ والخطوط الرئيسية وشبكة توزيع المياه المعالجة لمزارع العبدلي على احدى شركات المقاولات «أقل الأسعار» المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 1.3 مليون دينار وذلك بعد عمل موازنة تثمينية.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان هذه المناقصة تشمل نقل وتركيب الوصلات الزراعية بحسب الحاجة والقيام بأعمال صيانة المناهيل والخزانات وإصلاح الكسور الفرعية والرئيسية على الخطوط، وأن التنفيذ يشمل تقديم جميع الأيدي العاملة والمواد والمعدات والآلات الإنشائية وجميع ما يلزم لإتمام الأعمال وصيانتها وتشغيلها وفقا للشروط المنصوص عليها في مستندات العقد.