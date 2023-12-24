تقدم م.علي مطلق أبو اثنين بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد وأداء اليمين الدستورية، سائلا المولى عز وجل أن يجعله خير خلف لخير سلف وأن يعينه على حمل الأمانة ويرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على ما فيه الخير للبلاد والعباد.



وأشاد أبو اثنين بحرص صاحب السمو على ضمان استقرار البلاد والنهوض بها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية، لتعود الكويت درة الخليج والمنطقة لما تمتلكه من قدرات بشرية ومادية بحاجة إلى الاستثمار الأمثل لتحقيق الأفضل في كل ما يمس حياة المواطنين.

وأضاف أبو اثنين: نقول لأميرنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد نبايعكم على السمع والطاعة ونسير خلف قيادتكم الحكيمة لمسيرة الخير على العهد والولاء مع العمل الجاد لكل ما فيه رفعة وتقدم وطننا، معبرين عن تفاؤلنا بمستقبل أفضل لبلادنا فسموكم صمام الأمان والداعم الأكبر لأبناء الكويت المتميزين ولأصحاب المبادرات والكفاءات والمشاريع الناجحة، وسموكم متابع حكيم للأوضاع المحلية والإقليمية والدولية وما تشهده من أحداث وتغيرات تحمل في طياتها الكثير من التحديات والصعاب التي يجب مواجهتها والتصدي لها بترسيخ الوحدة الوطنية، والتمسك بديننا الحنيف وبالثوابت الوطنية والدستورية، ومحاربة الفساد والتأكيد على المحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون، والتشديد على مواجهة كل ما يمكن أن يمس أمن الكويت وشعبها لتبقى واحة أمن وأمان، وثقة أبناء شعبنا كبيرة بما يمتلكه صاحب السمو من حكمة ورؤية مستنيرة لمستقبل أفضل وعزيمة وإصرار على العطاء الحقيقي في جميع المجالات، ومواصلة مسيرة من سبقوه من حكامنا في ترسيخ دور الكويت وحماية مقدراتها.

وأشار أبو اثنين إلى رغبة صاحب السمو بغد أفضل للكويت، وهذا ما لمسناه خلال الزيارة التي قام بها سموه الى جمهورية الصين الشعبية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في العديد من المجالات التنموية التي ستشهدها الكويت بإذن الله تعالى، وتأكيد سموه على دور أبناء الكويت في نهضتها ومستقبلها وفي تحقيق الإنجازات والرقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة.