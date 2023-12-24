دعا مدير زكاة العثمان التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري المحسنين للمساهمة في حملة قوافل النجاة تحت شعار «دفئا وسلاما» لأهل غزة.



وأشار إلى أن جمعية النجاة أطلقت هذه القوافل لتوفير احتياجات النازحين العاجلة إلى التدفئة والمواد الغذائية، وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة بإذن الله.



وفيما يتعلق بطريقة التبرع، قال الكندري: من يرغب في المساهمة يمكنه الاتصال على 22667780 أو 99401011 أو زيارة أفرع زكاة العثمان في الروضة وحولي، مؤكدا أن توزيع المساعدات يتم بالتنسيق الكامل مع وزارتي الشؤون والخارجية، مع الحرص على إعداد تقارير تنفيذ وإرسالها للمتبرعين وعرضها على مواقع التواصل.



وختم بتقديم الشكر للمحسنين على دعمهم المستمر لجهود إغاثة الشعب الفلسطيني، وسعيهم للتخفيف من معاناة المتضررين.