ما الأسباب الرئيسة لطلب عملهم في المركز والمخصصات المالية لشغل هذه الوظائف بالندب أو النقل أو الاستعانة؟



وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، جاء كما يلي:



أنشئ المركز الوطني للأمن السيبراني بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2022 كمظلة وطنية مسؤولة عن تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية وشبكة الاتصالات ونظم المعلومات وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام أي وسيلة إلكترونية والتعاون مع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز.



وجاء في المادة 8 من المرسوم المذكور «كما تنقل إدارة الأمن السيبراني بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للعمل إلى المركز وذلك بقرار من الوزير المختص ويحتفظ العاملون بها بأوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية ما لم تكن مخصصاتهم في المركز أفضل»، لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل توجد حالات استعانة أو ندب أو نقل من السلك العسكري (الجيش - الحرس الوطني - وزارة الداخلية- الإطفاء) للعمل في المركز الوطني للأمن السيبراني منذ إنشاء المركز حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالتالي:



أ‌- أعدادهم مع ذكر الرتبة العسكرية وجهة العمل التابع لها، والمؤهل العلمي، وعدد سنوات الخبرة.



ب‌ - الأسباب الرئيسة لطلب عملهم في المركز.



ت‌ - المخصصات المالية لشغل هذه الوظائف بالندب أو النقل أو الاستعانة.



ث‌ - الوضع الحالي لهم وهل لايزالون في المركز أو انتهت مدة الاستعانة أو ندبهم أو نقلهم مع ذكر الأسباب.



ج‌ - صور ضوئية لقرارات الموافقة من جهة عملهم وكذلك القرارات الصادرة لهم من المركز منذ إنشاء المركز حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



ح‌ - تحديد نوع قرارات الندب إن كانت جزئية أو كاملة، وكذلك إن كانت الاستعانة خلال ساعات العمل الرسمي أو خارج أوقات ساعات العمل الرسمي.



2- ورد في المادة 8 من مرسوم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني أنه نقل جميع العاملين في إدارة الأمن السيبراني بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للعمل في المركز الوطني للأمن السيبراني، وذلك بقرار من الوزير المختص ويحتفظ العاملون بها بأوضاعهم ومزاياهم الوظيفية والمالية ما لم تكن مخصصاتهم في المركز أفضل، فهل نفذت المادة المذكورة بالمرسوم الأميري منذ إنشاء المركز؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية لقرارات نقل موظفي الهيئة إلى المركز وقرارات مباشرتهم للعمل لدى المركز، وهل عدلت أوضاعهم الوظيفية حسبما جاء بنص المرسوم؟ وهل توجد زيادة على مرتباتهم حسب النظام المعمول به بالمركز والذي نصت عليه المادة بإبقائهم على مرتباتهم ما لم تكن مخصصات المركز أفضل؟ يرجى توضيح ذلك بالمستندات ذات الصلة التي تدعم الإجابة.



3- هل نقل أو ندب أو تعين موظفون في المركز ولديهم مديونيات في جهات عملهم السابقة أو انقطاعات بالعمل لمدد تتجاوز المسموح به قانونا أو حاصلون على تقييم كفاءة لآخر 3 سنوات أقل من جيد جدا أو حاصلون على تقييم كفاءة غير فعلية لآخر ثلاث سنوات فعلية (تقييم كفاءة حكومي) أو تخصصاتهم لا تتناسب مع طبيعة الأعمال بالمركز أو عدد سنوات خبراتهم أقل من 5 سنوات فعلية، أو لديهم عقوبة تأديبية في أثناء عملهم في جهات عملهم السابقة؟



4- فيما عدا الموظفين المنقولين حسبما نصت عليه المادة 8 من مرسوم إنشاء المركز، ما كيفية اختيار كل من ندب أو نقل إلي المركز سواء تم النقل لشغل وظيفة إشرافية أو غيرها من الوظائف الأخرى في المركز منذ إنشاء المركز حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما السند القانوني لنقل الموظفين بوظيفة إشرافية من جهة عملهم السابقة إلى المركز بذات الوظيفة الإشرافية؟ يرجى تحديد السند القانوني واللائحي لتطبيق ذلك ويرجى تزويدي بالصور الضوئية لقرارات نقلهم للعمل لدى المركز وقرار مباشرة العمل الخاصة بهم والوظيفة التي يشغلها كل واحد ومسماه الوظيفي.



5- هل نقل أو تعين موظفون للعمل لدى المركز قبل تنفيذ نص المرسوم الأميري بإنشاء المركز مرسوم رقم 37 لسنة 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى ذكر الأسباب القانونية مع تزويدي بصورة ضوئية لجميع قرارات النقل والأسماء لجميع من نقل أو تعين قبل نقل موظفي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المذكورين المخاطبين في نص المادة 8 من المرسوم المذكور.