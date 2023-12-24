وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كما يلي:



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة منذ سنوات عدة عن مشروع اختبار قدرات للوافدين القادمين للكويت للعمل في مهن محددة، كالهندسة والمحاسبة والطب وغير ذلك، إلا أن المشروع لم ير النور حتى تاريخه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: أين وصل المشروع المشار إليه؟ وما سبب تأخير إطلاقه؟ يرجى بيان الخطوات التي قامت بها الهيئة العامة للقوى العاملة لتنفيذ المشروع منذ الإعلان عنه وحتى تاريخه.



كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



أصدر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية قرارا بالتمرير في تعديل المادة ثالثا بالبند رقم 21 من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة بدليل الصلاحيات المرافق للقرار الإداري 1ط/2008 بشأن الصلاحيات.



وقد تضمن التعديل منح الرئيس صلاحية الموافقة على منح تذاكر سفر مجانية ووزن زائد للأفراد والجهات الرسمية وبالإضافة إلى الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.



ولما كانت المادة 17 من الدستور قد نصت على «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، ولما كانت المادة 3 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 قد حددت الهدف من تأسيس الشركات وهو تحقيق الربح، والمادة 4 من النظام الأساسي لشركة الخطوط الجوية الكويتية تضمن 26 غرضا أسست من اجلها الشركة ليس من بينها منح مميزات عينية أو مادية لموظفي الدولة، ولأن خسائر الشركة في السنة المالية 2022 بلغت 55 مليون دينار.



الأمر الذي لم يستقم أبدا مع الإجراء الذي قام به مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في منح رئيسه صلاحية منح تذاكر مجانية للأفراد وللجهات الرسمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.



2 ـ السند القانوني في منح إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رئيسه صلاحية منح تذاكر مجانية للأفراد وللجهات الرسمية.



3 ـ المبررات المالية والتجارية في منح إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رئيسه صلاحية منح تذاكر مجانية للأفراد وللجهات الرسمية.



4 ـ تضمن البيان التوضيحي من شركة الخطوط الجوية الكويتية أن هذه الصلاحيات معمول بها منذ سنوات سابقة، فهل يعد ذلك مبررا منطقيا لهذا القرار أخذا بعين الاعتبار الخسائر المستمرة للشركة؟



5 ـ عدد قرارات رئيس مجلس شركة الخطوط الجوية الكويتية السابق في منح تذاكر مجانية للأفراد وللجهات الرسمية.



6 ـ تضمن البيان التوضيحي من شركة الخطوط الجوية الكويتية أن هذا القرار جاء لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات بين الشركة والديوان بهذا الخصوص.