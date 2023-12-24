ما القيمة التقديرية للخسائر المالية التي ستتحملها شركة البترول الكويتية العالمية في حال الإغلاق أو التخارج من شركة مصفاة فيتنام؟

ما إستراتيجية مؤسسة البترول لمعالجة أي اختلافات مستقبلية في العوائد الاقتصادية لتفادي أي انعكاسات سلبية على هذه الاستثمارات وحماية الميزانية؟



وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، جاء كما يلي:



تمتلك شركة البترول الكويتية العالمية حصة في شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات فيتنام، وكما نعلم جميعا أن شركة مصفاة فيتنام كانت في السنوات السابقة ومازالت خاسرة وهذا ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير للسنة المالية 2022 ـ 2023 بشأن استمرار تحقيق شركة المصفاة خسائر متراكمة تصل إلى 4 مليارات دولار أميركي حتى تاريخ 31 مارس 2023.



وذكر الديوان في تقريره ان شركة مصفاة فيتنام تكبدت خسائر صافية قدرها 212 مليون دولار أميركي لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023 إضافة إلى نقص السيولة لدى شركة المصفاة بما قيمته 1.91 مليار دولار أميركي، كما تجاوز إجمالي التزاماتها إجمال أصولها بمبلغ 1.69 مليار دولار أميركي ما يدعو إلى عدم الاطمئنان إلى قدرة الشركة على الاستمرارية في عملها.



وأضاف التقرير استمرار وجود مطالبة مرفوعة من مقاول المشروع أمام هيئة التحكيم في سنغافورة منذ عام 2019 تتعلق بالفصل في تحديد المسؤولية وتقدير قيمة التعويض حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 1.352 مليار دولار أميركي.



وتوقع وزير النفط د. سعد البراك في رده على سؤال برلماني أن خسائر شركة مصفاة ومجمع بتروكيماويات فيتنام قد تصل إلى ما يقارب مليار دولار أميركي في عام 2023م وهذا يعني أن الخسائر مستمرة والديون تتراكم، وعليه يجب وقف نزيف الأموال العامة وإيجاد حلول جدية في ظل المصاعب المستمرة التي تواجه المشروع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ قرارات كل من المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية حول مشروع مصفاة فيتنام منذ طرح فكرة الدخول في المشروع حتى تاريخ ورود السؤال مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.



2 ـ التكلفة الإجمالية لمشروع مصفاة فيتنام، وما العائد الاقتصادي للمشروع (نسبة العائد على الاستثمار) الذي اعتمد عليه أثناء أخذ المؤسسة قرار الاستثمار من إدارة المؤسسة؟ مع تزويدي بمحاضر الاجتماعات الخاصة بأخذ هذه الموافقات.



3 ـ ما العائد الاقتصادي الحالي (نسبة العائد على الاستثمار) للمشروع بناء على البيانات المالية لعام 2022؟ وهل هناك فروقات مقارنة بالعوائد الاقتصادية قبل تنفيذ المشروع؟ وما الأسباب؟ وكيفية معالجة الاختلافات ـ إن وجدت ـ.



4 ـ ما العائد الاقتصادي المتوقع (نسبة العائد على الاستثمار) خلال السنوات الخمس المقبلة لمشروع مصفاة فيتنام بناء على الأسعار المتوقعة للنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة لنفس الفترة؟



5 ـ ما استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لمعالجة أي اختلافات مستقبلية في العوائد الاقتصادية لتفادي أي انعكاسات سلبية على هذه الاستثمارات وحماية الميزانية العامة للدولة.



6 ـ إجمالي الخسائر المالية السنوية لمصفاة فيتنام منذ تأسيسها حتى تاريخ ورود السؤال وما نصيب شركة البترول العالمية من الخسائر المالية؟ وما أسباب هذه الخسائر؟ وهل توجد لجنة معينة تبحث الأسباب أو تقدم توصيات من الأخطاء التي أدت إلى هذه الخسائر؟ وما إجراءاتكم المتخذة للمحافظة على المال العام؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات المتعلقة في هذا الخصوص.



7 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها شركة البترول الكويتية العالمية لتلافي خسائر المصفاة وتحسين وضعها المالي وأدائها النفطي والتشغيلي ومعالجة أسباب تأجيل سداد القروض للممولين. مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.



8 ـ هل يوجد تنسيق بين الشركاء لبحث جميع البدائل المتاحة ووضع الحلول المناسبة لمعالجة المعوقات كافة للحد من التوقفات وخسائر المصفاة وتحسين وضعها المالي وهيكلها التمويلي؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.



9 ـ أسباب نقص السيولة في شركة مصفاة فيتنام وما حجم السيولة المطلوبة لخروج الشركة من مأزقها المالي؟



10 ـ كم يبلغ إجمالي حجم قروض شركة المصفاة؟ مع بيان جهة الاقتراض ونسبة الفائدة وتاريخ استحقاق القروض وكم يبلغ اجمالي فوائد قروض الشركة المدفوعة منذ تأسيسها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



11 ـ إجمالي المبالغ المتراكمة حتى تاريخه بالدولار الأميركي على مصفاة فيتنام لصالح مؤسسة البترول الكويتية.



12 ـ ما الجهة أو الأشخاص الذين أجروا دراسة الجدوى الاقتصادية قبل الدخول في المشروع؟ وهل تحققت الجدوى من هذا المشروع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد الموقع معهم وأسماء الأشخاص الذين شاركوا في اتخاذ القرار، مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات المتعلقة بهذا الخصوص.



13 ـ ما الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الاستثمار والدخول في شركة مصفاة فيتنام؟ وهل هي جهة خارجية أم من داخل المؤسسة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات المتعلقة بهذا الخصوص.



14 ـ هل اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين في خسارة المال العام المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان تلك الإجراءات.



15 ـ حجم الطاقة التكريرية الفعلية ومعدل التشغيل لمصفاة فيتنام منذ تشغيلها حتى ورود السؤال، وهل انخفض معدل التشغيل عن المعدلات المستهدفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الأسباب مرفقة بتواريخها.



16 ـ القيمة التقديرية للخسائر المالية التي ستتحملها شركة البترول الكويتية العالمية في حال الإغلاق أو التخارج من شركة مصفاة فيتنام؟



17 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات المتعلقة بهذا الخصوص.



ووجه بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كشف بعدد الملاحق الصحية للكويت في الخارج والهياكل التنظيمية لها على أن يكون كل منها على حدة.



2 ـ كم عدد الموظفين في هذه الملاحق من الكويتيين وغيرهم؟ وما تخصصاتهم وشهاداتهم العلمية؟



3 ـ ما آلية اختيار الموظفين للعمل في هذه الملاحق؟ وعلى أي أساس يكون هذا الاختيار؟ وما معيار التفاضل بين المتقدمين؟



4 ـ كشف بقيمة المرتبات في كل ملحق على حدة؟



5 ـ هل توجد مزايا أخرى لهم غير الراتب؟ إذا كانت الإجابة فما هي؟ وكيف تصرف لهم؟ يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.



6 ـ هل يوجد موظفون معينون غير كويتيين؟ وكم عددهم؟ وما طبيعة أعمالهم؟ وكم نسبتهم بالنسبة للموظفين الكويتيتين؟ ولماذا لم يتم التكويت؟



7 ـ هل تم الإعلان عن الوظائف في هذه الملاحق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان وما الطريقة التي تم بها؟ وكم عدد المتقدمين؟ وكم عدد المقبولين؟ وعلى أي أساس تم الاختيار؟



8 ـ هل شكلت لجنة لمقابلة المتقدمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فعلى أي أساس تم تشكيل هذه اللجنة؟ وما مهمة هذه اللجنة؟ وعلى أي أساس تم اختيار أعضاء اللجنة؟ يرجى تزويدي بالأسماء والمسميات الوظيفية للأعضاء، كما يرجى تزويدي بصور ضوئية من محاضر اجتماع اللجان.



9 ـ هل رصدت ميزانية لكل مكتب صحي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم تبلغ هذه الميزانية لكل مكتب على حدة؟ وهل تم صرف مبالع أخرى من تذاكر سفر وتأثيث ومواصلات للعاملين بهذه الملاحق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقيمة المبالغ التي صرفت لكل مكتب منذ 1 يناير 2020 حتى تاريخ ورود السؤال.



ووجه بن جامع سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء كما يلي:



تأسست شركة المشروعات السياحية وهي شركة حكومية هدفها تقديم الخدمات الترفيهية والمساهمة في عمليات تطوير وتنمية السياحة بشكل عام داخل البلاد، والجميع يلاحظ أن المرافق الترفيهية المدارة من هذه الشركة والتي تخدم جميع الشرائح العمرية قد تدمرت خلال السنوات العشر الأخيرة.



ونظرا لوجود استفسارات عدة حول المشاريع السياحية وتطويرها والأنشطة المزمعة إقامتها ونظام عمل الشركة التي من المفترض أن يحقق للدولة أرباحا من خلال استثماراتها للمشاريع السياحية والمرافق التي تستغلها، وكذلك شابها الكثير من علامات الاستفهام والملاحظات المتكررة من تقارير ديوان المحاسبة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما المشاريع أو المرافق (الترفيهية) التي تشرف عليها وتديرها شركة المشروعات السياحية؟ مع بيان تكلفتها، وأماكن وجودها، وتاريخ تسلمها، ودور الشركة في إدارة وتشغيل وتطوير هذه المشاريع أو المرافق منذ تسلمها حتى تاريخ ورود السؤال.



2 ـ ما دور وزارة المالية الرقابي على الشركة؟ وهل تفعل الوزارة هذا الدور؟ وما وسائلها الرقابية؟ وما الواجبات والالتزامات بين الوزارة والشركة؟



3 ـ هل ما تقوم به شركة المشروعات السياحية خلال السنوات العشر الماضية من مشروعات سياحية بالكويت يرقى إلى مستوى الطموح؟ وهل يتناسب وقيمة المبالغ والميزانيات المصروفة عليه؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن المشاريع التي نفذتها شركة المشروعات السياحية خلال السنوات العشر الماضية مع بيان تكلفة كل مشروع وقيمة المبالغ التي صرفت لكل مشروع.



4 ـ صورة ضوئية من جميع العقود التي أبرمتها شركة المشروعات السياحية في آخر عشر سنوات، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها الشركة في معالجة ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة للسنوات ذاتها.



5 ـ قيمة الإيرادات المالية الصافية التي حققتها شركة المشروعات السياحية في كل مرفق من المرافق الترفيهية العاملة حتى تاريخ ورود السؤال ـ كل على حدة ـ عن السنوات العشر الأخيرة حتى تاريخه مع بيان طبيعة الأنشطة القائمة بها وأسماء الجهات العاملة بها والمستغلة لهذه الأنشطة.



6 ـ قيمة الخسائر الدفترية والفعلية التي لحقت بالشركة خلال السنوات العشر الماضية على نحو مفصل لكل سنة على حدة.



7 ـ بيان مفصل بالمشروعات التي أنجزتها الشركة، ونسبة الإنجاز، وحالة كل مشروع على حدة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهل هناك مشاريع متوقفة أم لم تكتمل لدى الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجدول بهذه المشاريع وأسماء الجهات المترتبة على تنفيذها، وأسباب التوقف أو عدم الاكتمال، ومن المسؤول عن الخسائر المترتبة على توقفها؟ مع تزويدي بالوثائق الدالة على ذلك.



8 ـ هل لدى الشركة دراسة أو خطة استراتيجية واضحة لتطوير خدماتها والنهوض بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



9 ـ ما البدائل المتاحة لدى الشركة لتقديم أفضل العوائد مع ضمان تقديم أجود الخدمات من خلال شركات تتأسس لغرض إدارة المرافق التابعة لشركة المشروعات السياحية؟ وما البدائل المتاحة لدى الشركة لتنشيط قطاع الساحة؟ يرجى تزويدي بالدراسة ـ إن وجدت ـ.



10 ـ كم بلغت ميزانية شركة المشروعات السياحية خلال السنوات العشر الأخيرة.



11 ـ ما الوضع المالي للشركة خلال السنوات العشر الماضية؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.



12 ـ صور ضوئية من الميزانيات السنوية المدققة والمعتمدة عن آخر عشر سنوات لشركة المشروعات السياحية، مبينا فيه المصروفات الإدارية والفنية وغيرها من المصروفات واختلافها عن كل سنة مالية، وتحديد مواطن الهدر في المال العام لكل سنة مالية من السنوات العشر، وأسباب وقوعها وكيفية تلافيها ومعالجتها لكل سنة على حدة، وبيان المخالفات المسجلة من ديوان المحاسبة لكل سنة مالية على حدة وما تمت معالجته منها.



13 ـ كشف بعدد الموظفين في الشركة، مع بيان جنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية والخبرات السابقة ورواتبهم والمكافأة التي صرفت لهم منذ 1 يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



14 ـ كيفية تعيين الموظفين في الشركة؟ وإن كان التعيين عن طريق الإعلان بالصحف الرسمية فيرجى إرفاق صورة ضوئية من الإعلان لكل الوظائف الفنية والإشرافية والإدارية، وفي حال عدم الإعلان فما الأسباب وما طريقة التعيين؟



15 ـ ما المناصب الإشرافية والوظائف الإدارية الشاغرة في الشركة حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما أسباب إبقاء هذه الوظائف شاغرة حتى تاريخه؟ وما تأثير بقاء هذه الوظائف شاغرة على سياسة الشركة الربحية؟



16 ـ أوردت تقارير ديوان المحاسبة جملة من الخسائر التشغيلية لعدد من المرافق التي تديرها الشركة خلال السنوات العشر السابقة، فما الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه الملاحظات الواردة في التقارير الرقابية والمتعلقة بالخسائر التشغيلية؟



17 ـ صورة ضوئية من رد شركة المشروعات السياحية على ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة للمخالفات المالية والإدارية خلال السنوات العشر الأخيرة مدعوما بالمستندات الدالة عليه.