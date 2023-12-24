أكد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، أن تحقيق الحل المستدام في سورية مرتبط بإحراز تقدم في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.



وتحدث بيدرسون في إحاطة أمام مجلس الأمن عن خطورة امتداد الحرب في غزة إلى سورية، وتصاعد العنف في البلاد، والحاجة إلى إعلان وقف إطلاق نار على المستوى الوطني.



كما تطرق إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وخطورة توقف المساعدات الإنسانية، وعدم تحقق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين بشكل آمن وكريم وطوعي.



وقال بيدرسون: إن تلك التحديات «هي أعراض صراع لا يمكن لجهة فاعلة واحدة أو مجموعة من الجهات الفاعلة أن تحله بمفردها».



وشدد على أنه لا يمكن معالجة هذه التحديات بشكل مستدام دون عملية سياسية تحقق تقدما حقيقيا نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254.



كما أكد أن «الوضع الراهن غير قابل للاستدامة بقدر ما هو غير مقبول، وهذا الصراع لا يمكن تركه دون معالجة»، مضيفا: «العام القادم يحتاج إلى ضخ زخم جديد في عملية البحث عن حل وسط من أجل مسار سياسي للمضي قدما».