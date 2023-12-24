توج مانشستر سيتي بطل أوروبا بلقب مونديال الأندية في كرة القدم للمرة الأولي في تاريخه باكتساحه فلومينينسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 4-0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة السعودية، حاصدا بذلك اللقب الخامس خلال 2023، كما أصبح أول فريق إنجليزي يتوج بطلا للبريمييرليغ، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد، والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية.



حيث فرض الأرجنتيني خوليان ألفاريز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (1 و88) وتمريره كرة الهدف الثالث لفيل فودين (72)، فيما سجل الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حول قائد فلومينينسي نينو الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27).



وانفرد الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة حيث رفع عدد انتصاراته إلى 4 ألقاب حصدها مع 3 فرق، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ الألماني في 2013، وفك ارتباطه مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي (64 عاما) مدرب ريال مدريد المتوج باللقب 3 مرات (2007 مع ميلان الإيطالي و2014 و2022 مع ريال).



وبفوزه بلقب البطولة، حصل السيتي على الميدالية الذهبية وجائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار، بينما اكتفى فلومينينسي بالفضية و4 ملايين دولار.



وعقب الفوز قال غوارديولا:«أود أن أقول إنه كان لدينا شعور بأننا سنغلق هذا الفصل بالفوز بكأس العالم، فزنا بجميع الألقاب، إنه شيء لم يحققه أي فريق إنجليزي آخر على الإطلاق». بدروه، قال مدرب فلومينينسي والمنتخب البرازيلي المؤقت فرناندو دينيز: «واجهنا أفضل فريق في العالم خلال السنوات الخمس الماضية. حاول الفريق اللعب تحت ضغط كبير ونجح في تحقيق ذلك معظم الأوقات. تهانينا للاعبين الذين خسروا أمام فريق كبير».



وانتزع الأهلي بطل إفريقيا المركز الثالث لرابع مرة في مشاركته التاسعة بفوز مثير على أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا 4-2، حيث تقدم الأهلي بهدفي ياسر ابراهيم (19) والجنوب إفريقي بيرسي تاو (25)، فيما أدرك أوراوا التعادل عبر الغيني جوزيه كانتي (43) والدنماركي ألكسندر شولز (54 من ركلة جزاء)، قبل أن يستعيد بطل افريقيا أفضليته بهدف عبر النيران الصديقة سجله يوشيو كويزومي خطأ في مرماه (60)، ليحسم المدافع التونسي علي معلول النتيجة بتسجيله هدف الاطمئنان في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+8)، معوضا اهداره ركلة جزاء في الدقيقة (75).



وعقب حصده رجل اللقاء، قال إمام عاشور: «كنا نسعى للتأهل إلى المباراة النهائية لكن نجحنا في التتويج بالبرونزية اليوم. سنفرح اليوم ولدينا بطولة جديدة الأسبوع المقبل سنركز فيها لنتوج بها أيضا»، في اشارة إلى خوض الفريق سوبر النخبة بمشاركة أندية بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر، والتي تنطلق غدا الإثنين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.