واصل يوفنتوس مطاردة إنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بعدما تغلب على مضيفه فروسينوني 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، أحرزه كينان يلدز في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني تمكن فريق فروسينوني من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق خايمي بايز، إلا أن يوفنتوس تمكن من تسجيل هدف الفوز 82 عن طريق دوشان فلاهوفيتش. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني.



في المقابل توقف رصيد فروسينوني عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف جنوى.



وكان ميلان قد انتزع بهدف قاتل التعادل من مضيفه ساليرنيتانا متذيل الترتيب 2-2. وتقدم ميلان في الشوط الأول عبر الانجليزي فيكايو توموري (17)، قبل أن يرد ساليرنيتانا الذي يشرف على تدريبه مهاجم «روسونيري» السابق فيليبو إنزاعي (50 عاما) في الثاني برأسية الأرجنتيني فيديريكو فاتشيو (42) وتسديدة من أنتونيو كاندريفا خدعت الحارس الفرنسي مايك مينيان (63).



وانتظر ميلان حتى الدقيقة 90 لادراك التعادل بفضل البديل الصربي لوكا يوفيتش بعد تمريرة رأسية من الفرنسي أوليفييه جيرو (90). واحتفظ ميلان بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة.



وفاز لاتسيو على مضيفه إمبولي 2-0، سجلهما الفرنسي ماتيو غندوزي (9) وماتيا تزاكانيي (67). وابتعد جنوى أكثر عن مراكز الهبوط بعدما قلب تخلفه أمام ضيفه ساسوولو بهدف أندريا بينامونتي (28) إلى فوز 2-1 بفضل هدفي الإيسلندي ألبرت غوموندسون (64 من ركلة جزاء) والغاني كاليب إكوبان (87).