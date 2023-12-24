

صار فريق لايبزيغ الألماني قريبا من أي وقت مضى من التعاقد مع إليف إلماس، لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لاسيما بعد تأكيد أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي الإيطالي، رحيل اللاعب المقدوني الشمالي. وتحدث دي لورينتيس عن إلماس في تصريحات أدلى بها لصحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية، حيث قال «تم بيعه بالفعل. إنه شخص يريد اللعب دائما.



لم يدرك أنه ينتمي لقائمتنا الأساسية، حتى لو لم يلعب لمدة 90 دقيقة». ولم يؤكد لايبزيغ إتمام الصفقة بشكل رسمي بعد، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن النادي الألماني سينهي كل الأمور بمجرد انتهاء اللاعب من الفحوصات الطبية الروتينية بنهاية العام الحالي.



تمديد عقد أوسيمين حتى 2026



إلى ذلك، وقع المهاجم النيجيري وأفضل لاعب أفريقي فيكتور أوسيمين عقدا جديدا مع نابولي يمتد حتى 2026 مع وجود بند جزائي بين 120 و130 مليون يورو لدى فسخ عقده.



وكان العقد السابق لأوسيمين الذي سجل 26 هدفا الموسم الماضي و67 هدفا في 118 مباراة منذ انتقاله من ليل الفرنسي عام 2020، ينتهي في يونيو 2025.