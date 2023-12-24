اقتنص وست هام فوزا ثمينا من ضيفه مان يونايتد 2-0 اليوم في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحسم وست هام الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم جارود باوين بهدف في الدقيقة 72، ثم أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.



الفوز رفع رصيد الفريق اللندني إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن يونايتد صاحب المركز الثامن.



واستمرت كبوة يونايتد، حيث لم يعرف الفريق طعم النصر في آخر 4 مباريات على مستوى كل المسابقات.



ورفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 36 نقطة، متقدما نحو المركز الرابع، بعد فوزه على ضيفه إيفرتون 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستاد توتنهام، وسجل هدفي الفائز كل من البرازيلي ريشارليسون (9) والكوري الجنوبي يونغ مين سون (18)، فيما سجل لإيفرتون اندريه غوميز (82) ليبقى الفريق الأزرق على رصيده السابق 16 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي مواجهة أخرى، خسر فولام من ضيفه بيرنلي 0-2 في المواجهة التي استضافها الأول على ملعبه «كرافين كوتاج»، ليرفع الفائز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ 19، فيما بقي فولام على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الـ 11، وسجل هدفي المباراة ويلسون أودوبيرت (47) وساندر بيرجي (66).



وزاد لوتون تاون متاعب ضيفه نيوكاسل يونايتد بعدما تغلب عليه 1-0، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 18 نقطة، فيما بقي نيوكاسل على رصيده السابق 29 نقطة في المركز السابع، وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم اندروس تاونسيند (25).



واستغل بورنموث نقص مستضيفه نوتينغهام فورست بعد طرد مدافعه العاجي ويلي بولي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية (47)، ليسجل ثلاثة أهداف عبر دومينيك سولانكي (51 و58 و90) ليخرج فائزا على فورست 3-2، ويرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ 11، فيما بقي الخاسر عند النقطة الرابعة عشرة في المركز الـ 17، وسجل هدفيه أنتوني إيلانجا (47) كريس وود (74).



إلى ذلك، اعتبر الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن تدخل حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) كان «زائدا عن اللزوم»، خلال تعادل فريقه المحبط مع ضيفه شيفيلد يونايتد وصيف القاع 1-1، ما حرمه فرصة التصدر مؤقتا للمرة الأولى من 2011.

وشهدت المباراة إلغاء هدف الجامايكي ليون بايلي (61)، ليعود ويتدخل الحكم في ثلاث مناسبات طالب فيها أستون فيلا بركلات جزاء.



وكان فيلا يحتاج إلى الفوز لاعتلاء الصدارة للمرة الأولى منذ أغسطس 2011 إلا أنه اكتفى بالتعادل. وقال إيمري (52 عاما) لشبكة «بي بي سي»: «أتقبل (قرارات) حكم الفيديو المساعد دائما، لكن أعتقد أنه كان زائدا عن اللزوم.

لم يكن من الضروري أن تتم مراجعته مرتين أو ثلاث مرات في الشوط الأول، كما في حالة الهدف أيضا.

عادة يتم احتساب هذا الهدف». وعبر إيمري عن «خيبة أمل من النتيجة لكننا نقبلها. علينا التركيز في المباراة المقبلة ضد مان يونايتد، ستكون رائعة». وستختتم الجولة اليوم عندما يحل تشلسي ضيفا على ولفرهامبتون.



كاسيميرو ومارتينيز يعودان في ينايرمن جهة اخرى، يعود لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز إلى اللعب مع مان يونايتد في يناير المقبل، بحسب ما أعلن مدربه الهولندي إريك تين هاغ.

وقال تين هاغ: كاسيميرو ومارتينيز لن يكونا جاهزين قبل عيد الميلاد، لذا نتوقع عودتهما في منتصف يناير. ولم يلعب كاسيميرو المنتقل من ريال مدريد في المباريات العشر الأخيرة، في حين غاب مارتينيز عن المباريات الـ19 الماضية.

وعن مايسون ماونت، قال «إنه سيعود في يناير، أما هاري ماغواير فأتوقع عودته في وقت أبكر، في حين لن يكون السويدي فيكتور لينديلوف جاهزا، لقد خضع لعملية جراحية ولذلك سيبقى مستبعدا لأسابيع عدة».