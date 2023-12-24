وجّه النائب خالد المونس سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الماجد، جاء السؤال الأول منهما كما يلي:



على الرغم من مضي أكثر من 13 عاما على إغلاق بعض المدارس بهدف إعادة تأهيل المباني وأعمال الصيانة، لكن مازالت هذه المباني مغلقة ولم تستفد منها وزارة التربية، وبعضها لم يبدأ فيها أي أعمال تنفيذية منذ إغلاقها في العام 2009.



ونظرا لما يشكله هذا القصور والتأخير الشديد في أعمال صيانة المباني التعليمية من مشاكل تلقي بظلالها على نقص المباني التعليمية وتحمل المال العام أعباء مالية زائدة بسبب ارتفاع كلفة إعادة تأهيلها بمرور السنوات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) كم عدد المدارس المغلقة لعدم صلاحية المباني وحاجة تلك المباني لإصلاحات جذرية؟ مع بيان سبب إغلاق كل مدرسة والموقف التنفيذي الحالي لكل مدرسة على حدة.



(2) هل تضمنت خطة المشاريع الإنشائية للوزارة خلال السنوات الـ 20 الماضية خططا لتأهيل هذه المدارس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة هذه الخطة ومعالجة أوجه القصور في تنفيذها؟



(3) كم تبلغ الميزانيات المرصودة لصيانة وتأهيل المدارس المغلقة والتي مضى على إغلاقها 10 أعوام فأكثر؟ وما مقدار الارتفاع في تكلفة ميزانية التأهيل في الميزانية الجديدة للوزارة؟



(4) هل شهدت المناطق التعليمية التي تقع في نطاقها مبان ومدارس مغلقة لأكثر من 10 سنوات بناء مدارس ومرافق تعليمية جديدة قريبة منها؟ مع إفادتي ببيان تفصيلي بأسماء المدارس الجديدة ـ إن وجدت.



وجاء السؤال الثاني كما يلي:



نشرت صحيفة الراي في عددها الصادر في تاريخ 24 نوفمبر 2023 خبرا تحت عنوان «وزارة مجلس الأمة في مدرسة»، والذي أشارت فيه إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، طلب من وزارة التربية تخصيص إحدى مدارسها في مدينة الكويت، لاستخدامها كمقر لوزارة الدولة الشؤون مجلس الأمة، إلى حين انتهاء وزارة الأشغال العامة من إنشاء المبنى الخاص بها على الأرض التي خصصت لها من المجلس البلدي. وفي الشأن ذاته، طلبت وزارة الداخلية تخصيص مدرستين لها، هما روضة جليب الشيوخ وثانوية النهضة بنات، لاستخدامهما مقرا مؤقتا للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية.



وفي ظل العجز الملحوظ في عدد المدارس في عدد من المناطق، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



(1) ما مدى صحة ما ورد في الخبر المذكور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فماذا كان ردكم على الطلبين؟



(2) ما الأساس الذي تستند إليه وزارة التربية في تخصيص مدارسها لجهات حكومية أخرى؟



(3) كم عدد المدارس المسلمة لجهات حكومية حتى تاريخ ورود السؤال؟



(4) ما وضع الطلبة في تلك المدارس التي تسلمها وزارة التربية لجهات حكومية أخرى؟



(5) كم عدد المدارس في مختلف مناطق الكويت؟ يرجى تزويدي بكشف يوضح عددها وأنواعها والمدارس المغلقة والمسلمة لجهات حكومية أخرى؟



(6) هل تستأجر وزارة التربية حاليا مباني خاصة لها؟