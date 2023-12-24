وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصاديــة والاستثمار د.سعد البراك جاء كما يلي:



فيما يخص عملية التهميش المتعمدة للموظفين الوطنييــن (كويتيــــين وسعوديين) ومحاولة إحلال الموظفين الأجانب مكانهم في عمليات الوفرة المشتركة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل عين مهندسون غير وطنيين (غير كويتيين وسعوديين) في العمليات المشتركة الوفرة كمشرفي حفر في إدارة تطوير الحقول مع وجود مهندسين من العمالة الوطنية في التخصصات نفسها؟



2 ـ كم عدد الأجانب (غير كويتيين وسعوديين) الذين وظفوا منذ إعادة الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة على عقود المقاولين للقيام بمهام الموظفين الوطنيين؟



3 ـ ما المميزات المالية المقدمة للموظفين الأجانب من بدلات للسكن ورواتب وتذاكر سفر؟ يرجى تزويدي بتكلفتها.



4 ـ هل خفضت مستحقات الموظفين الكويتيين من بدلات وأجور بالتزامن مع تعيين الموظفين الأجانب، وهل طبقت الشركة سياسية التكويت التي تطالب بها الحكومة في جميع القطاعات الأخرى؟



5 ـ ما الدورات والبرامج التدريبية التي قدمتها الشركة للموظفين الكويتيين ضمن خطة تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وهل كانت بالمستوى المطلوب لتطوير أعمال الشركة؟



6 ـ هل جرى تغيير الوصف الوظيفي للموظفين الكويتيين في العمليات المشتركة من دون الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إرفاق صورة ضوئية من نماذج تغييرها.



7 ـ هل احتسبت أعمال عمليات الوفرة المشتركة ضمن الأعمال الشاقة أسوة ببقية الشركات المماثلة بالقطاع النفطي؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بسبب التأخير في هذا الشأن، كما يرجى تزويدي بالمستندات ذات الصلة.



8 ـ كم يبلغ عدد الموظفين الأجانب حملة الشهادة الجامعية في عمليات الوفرة المشتركة ـ إدارة تطوير الحقول بوظيفة مشرف حفر ومهندسين على عقود المقاولين، وهل تخصصاتهم غير متوافرة بالخريجين الكويتيين من جامعة الكويت والمبتعثين والجامعات الخاصة؟



9 ـ ما القيمة المضافة لهؤلاء الموظفين الأجانب للشركة الكويتية لنفط الخليج وعمليات الوفرة المشتركة؟



10 ـ هل يعطى الموظفون الأجانب امتيازات كسيارة خاصة للعمل من دون معاملة الموظفين الكويتيين بالمثل؟



11 ـ هل جرى العمل بالميزة الأفضل للموظفين الكويتيين في عمليات الوفرة المشتركة عند احتساب تعويضاتهم وأجرهم الشهري حسب قانون العمل النفطي؟



12 ـ هل فرضت آلية دوام خــــلاف ما ذكر في الوصف الوظيفي للموظفين الكويتيين من قبل المسؤولين في عمليات الوفرة المشتركة، وهل تم إيعاز الموظفين بعدم قدرتهم على ترك مقر العمل بعد انتهاء فترة دوامهم المتفق عليها والمنصوص عليها حسب نظام العمل؟