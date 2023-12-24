

تحامل العملاق الكاميروني جويل إمبيد، على إصابة بكاحله فسجل أكثر من 30 نقطة و10 متابعات للمباراة الـ 13 تواليا، خلال قيادته فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه تورونتو رابتورز 121-111، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفي، فيما حقق دنفر ناغتس حامل اللقب فوزه الرابع تواليا خارج أرضه.



وسجل أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي 31 نقطة و10 متابعات، وكان على بعد تمريرة حاسمة واحدة من تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية).



وفي بروكلين سجل الكندي جمال موراي 32 نقطة و9 تمريرات حاسمة وأضاف الصربي العملاق نيكولا يوكيتش 31 نقطة و11 متابعة، خلال فوز حامل اللقب دنفر ناغتس على مضيفه نتس 122-117.



أضاف أرون غوردون 18 نقطة ومايكل بورتر جونيور 15 لدنفر الذي حقق فوزه الثالث تواليا والرابع تواليا خارج ملعبه، معززا مركزه الثالث في المنطقة الغربية (20-10).



وحقق كل من غولدن ستايت ووريرز وساكرامنتو كينغز فوزا مقنعا على أرضه.



سجل ستيفن كوري ثماني رميات ثلاثيات هي الأعلى له هذا الموسم، في طريقه إلى زرع ثلاثين نقطة في سلة ضيفه واشنطن ويزاردز والفوز عليه 129-118، علما أن الموزع المخضرم جلس على مقاعد البدلاء طوال الربع الأخير.



ومني دالاس مافريكس بخسارته الثالثة تواليا، متأثرا بإصابة نجميه السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ. سقط أمام هيوستن روكتس 96-122، في مباراة شهدت تألق التركي ألبيرين شنغون (22 نقطة) مع الفائز.



وفي ميامي، سجل تايلر هيرو 30 نقطة وأضاف البديل دانكن روبنسون 21 من نقاطه الـ 27 في الربع الأخير، في طريقهما إلى قيادة هيت للفوز على أتلانتا هوكس 122-113.