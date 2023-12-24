عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الثامنة من (N4) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 275 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ11/10/2003.
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 ديسمبر 2023 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاربعاء الموافق 27/12/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي اسماء المواطنين :
0001 احمد جاسم محمد خليل الخميس
0002 جابر كريدي فهد السبيعي
0003 سلمان على مجبل ادويهيس
0004 عبدالله حسني صاحي الخالدي
0005 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي
0006 خالد ضيدان حمود الشبعان
0007 عبدالله عبيد مجبل العصيمي
0008 جاسم محمد خليفه العازمي
0009 على عيسى فارس كريم
0010 نافل فرحان عبدالله العازمي
0011 باتل مبارك مساعد الرشيدي
0012 جابر عباس عيسى الظفيري
0013 فيصل فلاح ناصر الشهري الرشيدي
0014 نواف مرزوق راشد الحريص
0015 محمد حسن راشد العجمي
0016 ناصر عامر محمد العجمي
0017 زامل عبدالله راشد الفجى
0018 خالد عبدالعزيز غازى الرشيدى
0019 عبدالله دحيم معيض المطيرى
0020 معجب غريب عباد المطيري
0021 عبدالعزيز لافي مبارك العازمي
0022 حمد خالد حمود الدبوس
0023 حمدان مبارك محسن العازمي
0024 انور مبارك مساعد الرشيدي
0025 حمد حمدان سواد المطيرى
0026 حمود عواد علي سيف
0027 يوسف جفران عواد العازمى
0028 مساعد عيسى احمد المخيزيم
0029 فالح فهد فالح السهلي
0030 متعب فلاح عويضه المطيرى
0031 جاسم محمد عبدالله العازمي
0032 نايف عبدالله كمدان العجمي
0033 على مطلق ماطر عميره
0034 عبدالله مبارك عيد القحطانى
0035 خالد بداح حمد العازمي
0036 محمد عبدالرحمن على المرى
0037 احمد عبيد مجبل الصويلح
0038 ماجد راشد عايض العازمي
0039 احمد سعد سعد فهيد
0040 عبدالله حمود مطلق العازمى
0041 مبارك حمد مبارك ملحم العازمي
0042 احمد هادي فالح العازمي
0043 محمد على عبدالله العجمى
0044 نواف سعد جزاء العازمى
0045 نايف عبود مسلم جازع العازمى
0046 عادل سعد زنيفر العازمي
0047 شايع عبيد مناحى العجمي
0048 خالد مرمس رفاعى الهضيبان
0049 عبدالله راشد فالح العازمي
0050 على عبدالله محمد الرشيدى
0051 منير غالب درعان الدوسرى
0052 مشارى طلق فلاح العازمى
0053 فلاح مبارك فلاح العازمي
0054 عبدلله براك مطلق العازمى
0055 نواف محمد وثير العازمى
0056 عبدالله فاضل ثنى العنزي
0057 خالد نامي سعود الضليعي
0058 طلال سلمان فنيطل العازمي
0059 محمد راشد غانم الرشيدى
0060 محمد فهد محسن العجمي
0061 فالح ثني فلاح سيف العازمي
0062 بندر فالح الدباغ العازمي
0063 جاسم محمد طحنون دهش العازمى
0064 محمد قويظى براك العازمى
0065 احمد محمد علي الرشيدي
0066 يوسف ابراهيم عبدالله الحداد
0067 فهد عطيه سفر البراك
0068 ثامر عيد محمد العازمي
0069 عادل عيد رجاء العازمى
0070 سطام مشبب جلال السهلى
0071 نواف الحميد معزي العازمي
0072 مرزوق عايض رزيق العتيبي
0073 احمد سيف علي العازمي
0074 سعد محمد سعد السبيعى
0075 عبدالله احمد احمد الكندري
0076 صلاح محمد حمود الهيلع
0077 مبارك سمهور معيكل العجمي
0078 مشارى نوار هادى العتيبي
0079 فهد مطلق سعيد الهاجرى
0080 بلال ابراهيم بلال حوشان
0081 وليد مناور مسعود البطحانى
0082 انور خليفه طميش الجويسري
0083 فواز محمد وثير العازمى
0084 ثامر مطلق فالح الميع
0085 بدر ناصر راشد البربر
0086 عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي
0087 يوسف دهيش دهش العازمى
0088 خالد سالم فالح العازمي
0089 فايز سعود عبدالله الميع العازمي
0090 حمد عبدالرحمن علي المري
0091 خالد سالم محمد الحضينه
0092 يوسف عبد العزيز مجيد الغريب
0093 يوسف سعود محمد كميخ
0094 فالح جلعود ضمن القحطانى
0095 مشعل خالد مجبل العازمي
0096 فهد سعود عبدالله العازمي
0097 مريم مال الله على احمد
0098 باسل سعد حمود العازمي
0099 انور هايف سعد عبدالله
0100 راشد محمد سالم العازمى
0101 فالح لافي فالح العازمي
0102 عبدالعزيز سعود جديع العجمى
0103 سعيد سعد عبدالله حمد القحطاني
0104 عبدالله صالح محمد الحمدان
0105 عبدالله سالم راشد الهاجري
0106 فايز جلوي مطر العازمي
0107 بدر حمد سيف النفيشان العازمي
0108 عصام هايف عصام العجمي
0109 فهد طلق فنيطل العازمي
0110 جابر راشد وسمي شنيتر
0111 محمد عبدالله شباب المطيري
0112 عادل محسن ناصر العازمي
0113 نادر فيحان ردن المطيري
0114 نايف مرزوق مساعد العازمي
0115 عزيز حميد مطلق سعود العازمي
0116 فهيد خلف سعد الجويسرى
0117 محمد عنيزان ناصر العجمي
0118 عادل محمد سعد العازمى
0119 ابراهيم هادى نصار المحرول
0120 فهيد مسعود فهيد العجمي
0121 مبارك نصار سعيد العازمى
0122 سعد فلاح جحيش العازمي
0123 بدر رفاعى مطلق العازمى
0124 ناصر سعد دغيم العازمى
0125 حمد محمد شلوان الشلوان
0126 نواف احمد جروان العازمي
0127 علي محمد سعد العتيبي
0128 احمد فندى محسن المطيرى
0129 فيصل تركي سعود الهاجري
0130 حمد هايف سعد الكحلاوي
0131 فهد عويضه فهد فهد
0132 يوسف صالح سعد العازمى
0133 راشد فالح عبدالهادي الهاجري
0134 خالد هجاج راشد العازمي
0135 عبدالله رفاعي سعد العازمي
0136 سعد مهدي رماح القحطاني
0137 بندر عوين عواد العنزي
0138 احمد خالد سعد الحجيلان
0139 مدعث راجح جعيفن العبدالله
0140 غانم سعد غانم مفتاح
0141 محمد نومان مريزيق
0142 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد
0143 مساعد ناجي عبدالله الحريص
0144 فيصل وليد دخيل الحقان
0145 غنيم سعد فجرى العازمى
0146 محمد مزعل عوض مناور
0147 فواز الحميدى معزى العازمى
0148 حمد سعد طلق العازمي
0149 ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي
0150 فهد مقبل رجا العازمى
0151 فالح فهد ناصر الزعبي
0152 خالد مصبح مبارك الوسمي
0153 انور حمدان عشبان العازمي
0154 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان
0155 وليد راشد محمد العازمي
0156 جاسم محمد هادى العازمي
0157 عادل مطلق جريد شداد المطيري
0158 عادل عبدالله ضويحى المطيري
0159 يوسف مريط عواض العازمى
0160 سامى مهدى جعيدان الحبيني
0161 نايف شداد مرزوق المطيري
0162 قبلان جمعان سالم الدوسري
0163 نايف مخلد مرزوق العازمى
0164 سعود جزاء فلاح العازمى
0165 نايف منصور قنور منصور
0166 مشارى فهد ناصر العازمى
0167 فهد عوض فالح راعي الفحماء
0168 ليليه مجبل فلاح الهبيده
0169 عيسي عبدالجليل محمد البحري
0170 سالم هلال غازي العنزي
0171 عواض عجب عبدالله المطيري
0172 معجب سعود عبدالله العازمي
0173 مساعد ردن مرزوق المطيري
0174 محمد على محمد الحبيب العازمي
0175 مشعل مبارك مفرح العازمي
0176 محمد عوض عزان العازمى
0177 سعد فالح فهيد العجمى
0178 حامد خليفه محمد العازمى
0179 طلال محمد زبار العتيبى
0180 احمد عبدالله حمد العازمى
0181 فالح عبدالله شويرب عسكر
0182 بندر بدر الحميدى العبدلى
0183 عادل سعد خلف العامر
0184 عبد فهاد محمد اباالخيل
0185 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى
0186 محمد فضي محمد العازمي
0187 طلال محمد عيد العدواني
0188 فواز ابراهيم صالح التويجرى
0189 مبارك ماطر حمود العازمى
0190 خالد عبدالهادى سعد العميره
0191 فهد صلفيج غنام الشمرى
0192 سعد سلطان عبدالله السهلى
0193 محمد ابريم جازي العازمي
0194 عبدالله مبارك خالد العازمي
0195 طلال طلق وضاح العازمي
0196 داهم راجح داهم القحطاني
0197 محمد سعود مجبل عكشان العازمي
0198 فيصل يعقوب عبدالله العيدي
0199 سعود على فهد عبدالله
0200 خالد حبيب مفلح السبيت
0201 مشعل عبدالهادي سعد العميره
0202 خالد جابر رداد الفضلى
0203 مشعل بدر سيف العازمى
0204 سعد على مزيد العتيبي
0205 بدر الحميدي مناور الخالدي
0206 عادل سعد فهاد الملهوف
0207 احمد محمد علوش العازمى
0208 فهد شبيب شريده المطيري
0209 متعب عوض دابس الرشيدي
0210 فهد سالم عوض العازمي
0211 احمد مطر ناصر العازمي
0212 مرزوق راشد عقيل خليفه العقيل
0213 خالد سند نهار المطيري
0214 فارس سعد شمس المطيري
0215 سعود علي مصلح العتيبي
0216 حمد خلف غالب المطيري
0217 على اسماعيل على علي
0218 فالح سالم محمد الهاجرى
0219 جمال صطام عبدالله العتيبي
0220 مشعل عداس صقر العازمي
0221 محمد حمود فالح مجلاد العازمي
0222 فيصل عايض سعد العازمي
0223 حسين فالح سعيد العازمي
0224 فيصل فهد فهيد هادي
0225 عواد سعد عوض العازمى
0226 راكان فايز محمد العجمى
0227 ماجد مرزوق خشمان الضفيري
0228 محمد على حربى العازمى
0229 نايف راشد فرحان العازمى
0230 مشاري مطر ادهام الزيد
0231 عبدالمجيد بصري محسن الصواغ
0232 نايف رفاعي الدباغ العازمي
0233 حسين على عيد البحيري العازمي
0234 عبدالله محمد سعد العجمي
0235 راشد فلاج عبدالله الهاجري
0236 مبارك حسن محمد العجمي
0237 سالم حمد عواد سالم
0238 نواف سعد ندا العازمي
0239 سعود صالح قبلان الحيان
0240 سعد صالح قبلان الحيان
0241 نايف فهد ناصر العازمي
0242 عمار سالم عبد الله الوزان
0243 مشعل عطيه طه العنزى
0244 فهد ذياب نقا العازمي
0245 عبدالعزيز خليفه جابر العازمي
0246 عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى
0247 بدر غانم دابس الرشيدي
0248 خميس محمد ناصر العجمي
0249 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج
0250 سعود هجاج معيجل العازمي
0251 محارب فهيد غملاس الخرينج
0252 عبدالوهاب مرزوق معلا المطيرى
0253 عبدالله عثمان مصطفى المرزوق
0254 طلال عيد علي العازمي
0255 مهند نوار قطيم العتيبي
0256 فهد مهدي فالح الرشيدي
0257 محمد ضويحي سلطان العجمي
0258 عبدالله محمد حمد العجمى
0259 سلطان مرزوق مبارك العازمى
0260 فهيد عبدالله مبارك العازمي
0261 محمد فاضل حسن على فرس
0262 فاضل على عبدالرحمن المرى
0263 بدر ابراهيم محمد البصري
0264 سعود حيا عايش الرشيدي
0265 علي عبدالمجيد سليمان سليمان
0266 احمد سعيدان مهدي العازمي
0267 نواف بدر محمد الصباح
0268 عبود معيض عيد عبود
0269 حمود قبلان فهد العازمي
0270 عيد مناحي مبارك العازمي
0271 مبارك محمد مرزوق العازمي
0272 بدر سعد جلعود العازمى
0273 جمعان حماد عامر العازمي
0274 محمد ساري دابي المطيري
0275 محمد شبيب مبارك العازمي