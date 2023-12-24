عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الثامنة من (N4) في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 275 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ11/10/2003.

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 ديسمبر 2023 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 .

واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة ه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاربعاء الموافق 27/12/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي اسماء المواطنين :

0001 احمد جاسم محمد خليل الخميس

0002 جابر كريدي فهد السبيعي

0003 سلمان على مجبل ادويهيس

0004 عبدالله حسني صاحي الخالدي

0005 عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0006 خالد ضيدان حمود الشبعان

0007 عبدالله عبيد مجبل العصيمي

0008 جاسم محمد خليفه العازمي

0009 على عيسى فارس كريم

0010 نافل فرحان عبدالله العازمي

0011 باتل مبارك مساعد الرشيدي

0012 جابر عباس عيسى الظفيري

0013 فيصل فلاح ناصر الشهري الرشيدي

0014 نواف مرزوق راشد الحريص

0015 محمد حسن راشد العجمي

0016 ناصر عامر محمد العجمي

0017 زامل عبدالله راشد الفجى

0018 خالد عبدالعزيز غازى الرشيدى

0019 عبدالله دحيم معيض المطيرى

0020 معجب غريب عباد المطيري

0021 عبدالعزيز لافي مبارك العازمي

0022 حمد خالد حمود الدبوس

0023 حمدان مبارك محسن العازمي

0024 انور مبارك مساعد الرشيدي

0025 حمد حمدان سواد المطيرى

0026 حمود عواد علي سيف

0027 يوسف جفران عواد العازمى

0028 مساعد عيسى احمد المخيزيم

0029 فالح فهد فالح السهلي

0030 متعب فلاح عويضه المطيرى

0031 جاسم محمد عبدالله العازمي

0032 نايف عبدالله كمدان العجمي

0033 على مطلق ماطر عميره

0034 عبدالله مبارك عيد القحطانى

0035 خالد بداح حمد العازمي

0036 محمد عبدالرحمن على المرى

0037 احمد عبيد مجبل الصويلح

0038 ماجد راشد عايض العازمي

0039 احمد سعد سعد فهيد

0040 عبدالله حمود مطلق العازمى

0041 مبارك حمد مبارك ملحم العازمي

0042 احمد هادي فالح العازمي

0043 محمد على عبدالله العجمى

0044 نواف سعد جزاء العازمى

0045 نايف عبود مسلم جازع العازمى

0046 عادل سعد زنيفر العازمي

0047 شايع عبيد مناحى العجمي

0048 خالد مرمس رفاعى الهضيبان

0049 عبدالله راشد فالح العازمي

0050 على عبدالله محمد الرشيدى

0051 منير غالب درعان الدوسرى

0052 مشارى طلق فلاح العازمى

0053 فلاح مبارك فلاح العازمي

0054 عبدلله براك مطلق العازمى

0055 نواف محمد وثير العازمى

0056 عبدالله فاضل ثنى العنزي

0057 خالد نامي سعود الضليعي

0058 طلال سلمان فنيطل العازمي

0059 محمد راشد غانم الرشيدى

0060 محمد فهد محسن العجمي

0061 فالح ثني فلاح سيف العازمي

0062 بندر فالح الدباغ العازمي

0063 جاسم محمد طحنون دهش العازمى

0064 محمد قويظى براك العازمى

0065 احمد محمد علي الرشيدي

0066 يوسف ابراهيم عبدالله الحداد

0067 فهد عطيه سفر البراك

0068 ثامر عيد محمد العازمي

0069 عادل عيد رجاء العازمى

0070 سطام مشبب جلال السهلى

0071 نواف الحميد معزي العازمي

0072 مرزوق عايض رزيق العتيبي

0073 احمد سيف علي العازمي

0074 سعد محمد سعد السبيعى

0075 عبدالله احمد احمد الكندري

0076 صلاح محمد حمود الهيلع

0077 مبارك سمهور معيكل العجمي

0078 مشارى نوار هادى العتيبي

0079 فهد مطلق سعيد الهاجرى

0080 بلال ابراهيم بلال حوشان

0081 وليد مناور مسعود البطحانى

0082 انور خليفه طميش الجويسري

0083 فواز محمد وثير العازمى

0084 ثامر مطلق فالح الميع

0085 بدر ناصر راشد البربر

0086 عبدالعزيز راشد ارشيد العازمي

0087 يوسف دهيش دهش العازمى

0088 خالد سالم فالح العازمي

0089 فايز سعود عبدالله الميع العازمي

0090 حمد عبدالرحمن علي المري

0091 خالد سالم محمد الحضينه

0092 يوسف عبد العزيز مجيد الغريب

0093 يوسف سعود محمد كميخ

0094 فالح جلعود ضمن القحطانى

0095 مشعل خالد مجبل العازمي

0096 فهد سعود عبدالله العازمي

0097 مريم مال الله على احمد

0098 باسل سعد حمود العازمي

0099 انور هايف سعد عبدالله

0100 راشد محمد سالم العازمى

0101 فالح لافي فالح العازمي

0102 عبدالعزيز سعود جديع العجمى

0103 سعيد سعد عبدالله حمد القحطاني

0104 عبدالله صالح محمد الحمدان

0105 عبدالله سالم راشد الهاجري

0106 فايز جلوي مطر العازمي

0107 بدر حمد سيف النفيشان العازمي

0108 عصام هايف عصام العجمي

0109 فهد طلق فنيطل العازمي

0110 جابر راشد وسمي شنيتر

0111 محمد عبدالله شباب المطيري

0112 عادل محسن ناصر العازمي

0113 نادر فيحان ردن المطيري

0114 نايف مرزوق مساعد العازمي

0115 عزيز حميد مطلق سعود العازمي

0116 فهيد خلف سعد الجويسرى

0117 محمد عنيزان ناصر العجمي

0118 عادل محمد سعد العازمى

0119 ابراهيم هادى نصار المحرول

0120 فهيد مسعود فهيد العجمي

0121 مبارك نصار سعيد العازمى

0122 سعد فلاح جحيش العازمي

0123 بدر رفاعى مطلق العازمى

0124 ناصر سعد دغيم العازمى

0125 حمد محمد شلوان الشلوان

0126 نواف احمد جروان العازمي

0127 علي محمد سعد العتيبي

0128 احمد فندى محسن المطيرى

0129 فيصل تركي سعود الهاجري

0130 حمد هايف سعد الكحلاوي

0131 فهد عويضه فهد فهد

0132 يوسف صالح سعد العازمى

0133 راشد فالح عبدالهادي الهاجري

0134 خالد هجاج راشد العازمي

0135 عبدالله رفاعي سعد العازمي

0136 سعد مهدي رماح القحطاني

0137 بندر عوين عواد العنزي

0138 احمد خالد سعد الحجيلان

0139 مدعث راجح جعيفن العبدالله

0140 غانم سعد غانم مفتاح

0141 محمد نومان مريزيق

0142 حسين اسماعيل ابراهيم خورشيد

0143 مساعد ناجي عبدالله الحريص

0144 فيصل وليد دخيل الحقان

0145 غنيم سعد فجرى العازمى

0146 محمد مزعل عوض مناور

0147 فواز الحميدى معزى العازمى

0148 حمد سعد طلق العازمي

0149 ناصر سويد بن عبد المحسن العجمي

0150 فهد مقبل رجا العازمى

0151 فالح فهد ناصر الزعبي

0152 خالد مصبح مبارك الوسمي

0153 انور حمدان عشبان العازمي

0154 جعيثن عبدالله مبارك العبيدان

0155 وليد راشد محمد العازمي

0156 جاسم محمد هادى العازمي

0157 عادل مطلق جريد شداد المطيري

0158 عادل عبدالله ضويحى المطيري

0159 يوسف مريط عواض العازمى

0160 سامى مهدى جعيدان الحبيني

0161 نايف شداد مرزوق المطيري

0162 قبلان جمعان سالم الدوسري

0163 نايف مخلد مرزوق العازمى

0164 سعود جزاء فلاح العازمى

0165 نايف منصور قنور منصور

0166 مشارى فهد ناصر العازمى

0167 فهد عوض فالح راعي الفحماء

0168 ليليه مجبل فلاح الهبيده

0169 عيسي عبدالجليل محمد البحري

0170 سالم هلال غازي العنزي

0171 عواض عجب عبدالله المطيري

0172 معجب سعود عبدالله العازمي

0173 مساعد ردن مرزوق المطيري

0174 محمد على محمد الحبيب العازمي

0175 مشعل مبارك مفرح العازمي

0176 محمد عوض عزان العازمى

0177 سعد فالح فهيد العجمى

0178 حامد خليفه محمد العازمى

0179 طلال محمد زبار العتيبى

0180 احمد عبدالله حمد العازمى

0181 فالح عبدالله شويرب عسكر

0182 بندر بدر الحميدى العبدلى

0183 عادل سعد خلف العامر

0184 عبد فهاد محمد اباالخيل

0185 مرزوق اضبيان مرزوق العازمى

0186 محمد فضي محمد العازمي

0187 طلال محمد عيد العدواني

0188 فواز ابراهيم صالح التويجرى

0189 مبارك ماطر حمود العازمى

0190 خالد عبدالهادى سعد العميره

0191 فهد صلفيج غنام الشمرى

0192 سعد سلطان عبدالله السهلى

0193 محمد ابريم جازي العازمي

0194 عبدالله مبارك خالد العازمي

0195 طلال طلق وضاح العازمي

0196 داهم راجح داهم القحطاني

0197 محمد سعود مجبل عكشان العازمي

0198 فيصل يعقوب عبدالله العيدي

0199 سعود على فهد عبدالله

0200 خالد حبيب مفلح السبيت

0201 مشعل عبدالهادي سعد العميره

0202 خالد جابر رداد الفضلى

0203 مشعل بدر سيف العازمى

0204 سعد على مزيد العتيبي

0205 بدر الحميدي مناور الخالدي

0206 عادل سعد فهاد الملهوف

0207 احمد محمد علوش العازمى

0208 فهد شبيب شريده المطيري

0209 متعب عوض دابس الرشيدي

0210 فهد سالم عوض العازمي

0211 احمد مطر ناصر العازمي

0212 مرزوق راشد عقيل خليفه العقيل

0213 خالد سند نهار المطيري

0214 فارس سعد شمس المطيري

0215 سعود علي مصلح العتيبي

0216 حمد خلف غالب المطيري

0217 على اسماعيل على علي

0218 فالح سالم محمد الهاجرى

0219 جمال صطام عبدالله العتيبي

0220 مشعل عداس صقر العازمي

0221 محمد حمود فالح مجلاد العازمي

0222 فيصل عايض سعد العازمي

0223 حسين فالح سعيد العازمي

0224 فيصل فهد فهيد هادي

0225 عواد سعد عوض العازمى

0226 راكان فايز محمد العجمى

0227 ماجد مرزوق خشمان الضفيري

0228 محمد على حربى العازمى

0229 نايف راشد فرحان العازمى

0230 مشاري مطر ادهام الزيد

0231 عبدالمجيد بصري محسن الصواغ

0232 نايف رفاعي الدباغ العازمي

0233 حسين على عيد البحيري العازمي

0234 عبدالله محمد سعد العجمي

0235 راشد فلاج عبدالله الهاجري

0236 مبارك حسن محمد العجمي

0237 سالم حمد عواد سالم

0238 نواف سعد ندا العازمي

0239 سعود صالح قبلان الحيان

0240 سعد صالح قبلان الحيان

0241 نايف فهد ناصر العازمي

0242 عمار سالم عبد الله الوزان

0243 مشعل عطيه طه العنزى

0244 فهد ذياب نقا العازمي

0245 عبدالعزيز خليفه جابر العازمي

0246 عبدالعزيز سعود حميدى الوطرى

0247 بدر غانم دابس الرشيدي

0248 خميس محمد ناصر العجمي

0249 عبدالرحمن مبارك محسن الدماج

0250 سعود هجاج معيجل العازمي

0251 محارب فهيد غملاس الخرينج

0252 عبدالوهاب مرزوق معلا المطيرى

0253 عبدالله عثمان مصطفى المرزوق

0254 طلال عيد علي العازمي

0255 مهند نوار قطيم العتيبي

0256 فهد مهدي فالح الرشيدي

0257 محمد ضويحي سلطان العجمي

0258 عبدالله محمد حمد العجمى

0259 سلطان مرزوق مبارك العازمى

0260 فهيد عبدالله مبارك العازمي

0261 محمد فاضل حسن على فرس

0262 فاضل على عبدالرحمن المرى

0263 بدر ابراهيم محمد البصري

0264 سعود حيا عايش الرشيدي

0265 علي عبدالمجيد سليمان سليمان

0266 احمد سعيدان مهدي العازمي

0267 نواف بدر محمد الصباح

0268 عبود معيض عيد عبود

0269 حمود قبلان فهد العازمي

0270 عيد مناحي مبارك العازمي

0271 مبارك محمد مرزوق العازمي

0272 بدر سعد جلعود العازمى

0273 جمعان حماد عامر العازمي

0274 محمد ساري دابي المطيري

0275 محمد شبيب مبارك العازمي