رد المخرج محمد سامي على تصريحات المخرج خالد يوسف، التي تحدى فيها المخرجين بإنتاج عمل مشابه لمسلسله «سره الباتع»، الذي عرض في رمضان الماضي. وقال سامي - الذي قدم في الموسم نفسه مسلسل «جعفر العمدة» - على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز «دير جست» 2023، إن الأعمال عرضت والجمهور اختار الأفضل بينها، وأردف: خالد يوسف زميلي وأخي الكبير، أحترمه وأحبه، ولكن الأعمال عرضت والناس اختارت العمل رقم 1 والعمل رقم 10، هذا كله في الماضي. الآن يجب أن نتحدث عن القادم.



وتابع سامي، بحسب موقع «فوشيا»: نحن الحمد لله حققنا الصدارة بمسلسل «جعفر العمدة» وكان أنجح مسلسل في موسم رمضان 2023 بفارق كبير جدا عن باقي الأعمال، وهذا ليس رأيي بل رأي الجمهور والنقاد، والدليل على ذلك العدد الكبير من الجوائز التي حصل عليها المسلسل في مختلف المهرجانات، مؤكدا أن خالد يوسف قدم عملا جيدا باعتباره مخرجا كبيرا ولديه وعي درامي مهم جدا و«سره الباتع» أول مسلسل له بعد غياب طويل، مضيفا: أنا من المعجبين بخالد يوسف.