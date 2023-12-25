قدم النائب أسامة الزيد اقتراحا برغبة بتأسيس أول مستشفى تعليمي في الكويت يشمل جميع التخصصـات الطبية وتكـون إدارته وتشغيله تحت مسؤولية مجلس أعلى للتخصصات الطبية.



وجــاء فــي نص الاقتراح: لمــا تميزت المستشفيـات التعليمية العالمية بكونها متطورة تكنولوجيــا وتهـــدف إلى إحــداث تأثير عالمي من خلال رعاية المرضى والبحث العلمي على حد سواء، ولما اشتهرت به هذه المستشفـيات بعـــلاج الأمراض النادرة فضلا عن الشائعـــة، وتميزها بتقديم رعاية وملاحظة تفـــوق بجودتها المستشفيات غير التعليمـيـــة، وسعيا نحو انتقال الكويت إلى طبيعـــة أكثر علمية للمعرفة والممارسة الطبيـــة والتقدم العلمي، ونظــرا للكفاءات الطبـــية الوطنية وتاريخ كلية الطب ـ جامعة الكويت، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تأسيـــــــــس أول مستشفى تعليمي في الكويت تكون إدارته وتشغيلــــــه تحـــت مسؤولية مجلس أعلى للتخصصات الطبية (الجامعة ـ الهيئـــة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) يشتمل على جميع التخصصات الطبية (العلاج الطبيعي ـ الصيدلة ـ المختبرات ـ التمريض ـ التغذية ـ الأشعة ـ السجلات الطبية..) عبر تخصيص الأرض المحاذيـــة لمستشفى مبارك الكبيـــر (الواقعة في رواق منطقة الجابرية المقابــل لطريقي 4 و30) لإنشاء مبنى متعـــدد الأدوار مع تشييد مبنى متصل مخصص لإقامة الطاقمين الطبي والتمريضي».