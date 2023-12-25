وجه النائب بدر سيار الشمري سؤالا إلى وزير الأشغال العامة عن سبب تأخر طرح مناقصة الصرف الصحي لمدينة المطلاع، جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تأخر طرح المناقصة الخاصة بالصرف الصحي لمدينة المطلاع السكنية مع علمكم الكامل بموعد تسليم الأراضي للمواطنين؟



2- ما خطة الوزارة لتجنب المشاكل البيئية ومكافحة المياه الراكدة والمشاكل الصحية نتيجة تأخرها في طرح المناقصة؟



3- ما المدة المحددة لتسليم محطة الصرف الصحي الرئيسة من الشركة المنفذة من تاريخ توقيع عقد المناقصة؟



4- هل سيستعان بمحطات متنقلة (مؤقتة) إلى حين تسليم المحطة الرئيسة كما ذكر الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الموعد المتوقع لتجهيز هذه المحطات المؤقتة؟



5- ما أسباب تأخر تنفيذ طريق سليل الذي يربط مدينة المطلاع بمنطقة الجهراء والدائري السادس؟



كما وجه سؤالا الى وزير التعليم عن الشروط الواجب اتباعها للتعيين في الوظائف الإشرافية، جاء كما يلي:



في شأن ما أثير حول اختبارات الوظائف الإشرافية والتعيينات التي جرت في بعض المدارس من دون اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لها، وكذلك عدم وضوح خطة وزارة التربية تجاه بعض المدارس المهجورة بسبب الإهمال المتفشي بها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الشروط الواجب اتباعها للتعيين في الوظائف الإشرافية؟



2- كم عدد الوظائف الإشرافية والقيادية الشاغرة لمنصب مدير إدارة ومراقب ومدير منطقة ودرجة وكيل؟



3- كم عدد المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الوظائف الإشرافية ولم يعينوا حتى الآن؟



4- هل أوقف تعيين أكثر من رئيس قسم في المدرسة الواحدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فلماذا أوقف التعيين رغم وجود عدد كاف من المعلمين مجتازي تلك الاختبارات؟



5- هل عين أكثر من رئيس قسم في المدرسة الواحدة لتخصصات ومنعها عن تخصصات أخرى؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما سبب ذلك؟ وما خطة الوزارة تجاه هؤلاء المعلمين الذين من المحتمل أن يحالوا إلى التقاعد قبل تسكينهم في الوظائف الإشرافية؟



6- كم عدد المعلمين الذين تمت ترقيتهم مباشرة إلى وكيل مساعد؟ وما السند القانوني لذلك؟ وهل كانوا مستوفين جميع شروط الترقية؟



7- ما خطة الوزارة مع المدارس المهجورة في مناطق الدائرة الرابعة خصوصا منطقة الجهراء بعد أن تحولت إلى مرتع لمدمني المخدرات؟