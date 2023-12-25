وجّه النائب مهلهل المضف سؤالا مشتركا إلى 10 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الخارجية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الصحة، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء نصه كالتالي:



1 - كم عدد المستشارين في مكاتب الوزراء والجهات التابعة؟ وما جنسياتهم وشهاداتهم ومجموع رواتبهم ومكافآتهم وطريقة شغل الوظيفة.



2 - صور ضوئية عن قرارات الاستعانة أو الندب للعمل بصفة مستشارين في مكاتب الوزراء والمديرين في الجهات التابعة.



3 - كم عدد المستشارين المنتدبين أو المستعان بخدماتهم من إدارة الفتوى والتشريع للعمل في وزاراتكم؟