

عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب القادسية محمد إبراهيم بعد الفوز المهم على الجهراء 2-1 في دوري زين الممتاز، أن ظروف المباراة أجبرته على إخراج أفضل اللاعبين للحفاظ على توازن الفريق بعد حالتي الطرد الأولى في الشوط الأول لعزيز نصاري والثانية لدانييل جيبولا مع انطلاق الشوط الثاني، مشيرا إلى أن الأمر المميز في المواجهة كان الروح القتالية للاعبين وهو أمر يحسب للجميع، مقدما شكره لجميع اللاعبين على الأداء القتالي وتقبلهم للتبديلات وفي مقدمتهم النجم الكبير بدر المطوع.



وأضاف قائلا: «فريق الجهراء كان فعلا ندا قويا وأنا منذ فترة أشاهده يقدم مباريات مميزة فقد خسر أمام القادسية والكويت والعربي بفارق هدف إلا أنني أؤكد أن الأصفر هو من صعب المباراة على نفسه لأنه لم يظهر بمستواه السابق الذي كان عليه في المباريات السابقة لكن الأهم من ذلك أننا عرفنا كيف نتعامل مع المباراة وظروفها حتى بعد الطردين أشركت يوسف بن سودة الذي قدم مباراة كبيرة».