

استفاد أتلتيكو مدريد من مباراته المؤجلة من المرحلة الرابعة للدوري الإسباني في كرة القدم أمام ضيفه إشبيلية على أكمل وجه بفوزه 1-0 أمس الأول، لينهي بذلك العام في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام برشلونة. وكانت المباراة مقررة في الثالث من سبتمبر لكنها أرجئت بسبب الأحوال الجوية في العاصمة مدريد، وقد استغلها أتلتيكو كي يعوض تعثره الثلاثاء على أرضه أمام خيتافي 3-3 وينهي العام ثالثا بفارق الأهداف أمام برشلونة، على أمل أن يبدأ 2024 بأفضل طريقة من خلال الفوز على مضيفه جيرونا، الوصيف بفارق الأهداف عن ريال المتصدر، في الثالث من الشهر المقبل.



وفي الجهة المقابلة، عاد إشبيلية لينتكس بعدما حقق بداية واعدة الثلاثاء بقيادة مدربه الجديد كيكي سانشيز فلوريس بالفوز على مضيفه غرناطة بثلاثية نظيفة. وبهزيمته الثالثة تواليا أمام أتلتيكو الذي لم يخسر على أرضه في الدوري أمام منافسه الأندلسي منذ 28 سبتمبر 2008 (0-1)، تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.



إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن نادي مان يونايتد يسعى إلى التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري برسم الانتقالات الشتوية المقبلة، وكتب الموقع المتخصص «سكاي سبورت» على منصة «إكس» أن يونايتد يتابع مهاجم إشبيلية في أفق تعاقد محتمل معه في يناير المقبل. وفي سياق متصل، قالت صحيفة «ذا صن» اليومية، إن نادي مان يونايتد يخطط لضم المهاجم المغربي بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النصيري يظل أحد أعمدة هجوم إشبيلية منذ 2020.