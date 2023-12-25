

بقي الفارق على حاله في الصراع على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بفوز إنتر على ضيفه ليتشي 2-0 وملاحقه يوفنتوس على مضيفه فروسينوني 2-1 أمس الأول في المرحلة الـ 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي شهدت سقوط نابولي حامل اللقب أمام مضيفه روما 0-2 في لقاء أكمله بـ 9 لاعبين.



في ميلانو، وضع «النيراتزوري» خلفه خيبة التنازل عن لقب الكأس بخسارته على أرضه أمام بولونيا المتألق 1-2 بعد التمديد، وحقق فوزه الرابع عشر ما سمح له بالإبقاء على فارق النقاط الـ 4 الذي يفصله عن يوفنتوس الثاني.



وواصل بولونيا موسمه الرائع بعدما حسم مواجهته مع ضيفه القوي أتالانتا 1-0، رافعا رصيده إلى 31 نقطة، ومستعيدا المركز الرابع من فيورنتينا الفائز الجمعة على مونزا 1-0. وهذا الفوز السادس تواليا لبولونيا على أرضه في الدوري، وبات على بعد نقطتين من ميلان الثالث الذي تعثر الجمعة على ملعب ساليرنيتانا 2-2، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 26 نقطة وتراجع للمركز الثامن بعد فوز روما على ضيفه نابولي 2-0 سجلهما لورنتسو بيليغريني (76)، والبلجيكي روميلو لوكاكو (6+90)، ليرفع رصيده الى 8 أهداف في الدوري و13 في ضمن جميع المسابقات. وشهد اللقاء إشهار 9 إنذارات، وأكمله نابولي بـ 9 لاعبين بعد طرد ماتيو بوليتانو (66) والهداف النيجيري فيكتور أوسيمين لحصوله على إنذار ثان (86).



وبهذا الفوز الذي رفع به رصيده إلى 28 نقطة، بات روما سادسا بفارق نقطة أمام نابولي.



من جانبه، ذكر جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، انه شعر بأن فريقه سيفوز على نابولي، بعد 5 دقائق فقط من انطلاق اللقاء المباراة، لعبنا بشكل جيد وكانت لدينا فرصتان مذهلتان في وقت مبكر، وكنا دائما المسيطرين على المباراة ضد فريق يتمتع بجودة أفضل بكثير منا.