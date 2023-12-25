

خسر فريق ميلان جهود مدافعه فيكايو توموري، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال التعادل 2-2 مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي مساء الجمعة.



ووفقا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فقد كشفت الفحوصات عن معاناة توموري من تمزق في العضلات والأوتار في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وأشار الموقع الإيطالي إلى أن توموري سيغيب عن ميلان لمدة شهرين على الأقل، لكنه حتى الآن لا يحتاج إلى تدخل جراحي. وانضم توموري بذلك إلى قائمة الإصابات في ميلان، والتي تشمل توماسو بوبيجا وبيير كالولو وماليك تشاو وماركو بيليجرينو ويونس موسى ونوه أوكافور.



ويعاني ميلان من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، كما تراجع إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي.