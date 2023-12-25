

عاد تشلسي لطريق الهزائم في الدوري الإنجليزي عقب خسارته 1-2 امام ضيفه ولفرهامبتون، ضمن المرحلة الـ18 للمسابقة، حيث عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، فيما شهد الشوط الثاني أهداف المباراة الثلاثة، إذ بادر ولفرهامبتون بالتسجيل عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة (51)، قبل أن يضيف زميله مات دوهيرتي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز كريستوفر نكونكو هدفا لمصلحة «البلوز» في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليحاول بعدها الفريق اللندني خطف هدف التعادل خلال اللحظات الأخيرة لكن من دون جدوى.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد ولفرهامبتون، الذي حقق انتصاره السادس هذا الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و8 هزائم، إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف تشلسي صاحب المركز العاشر، المتساوي معه في الرصيد نفسه، علما بأن هذه هي الخسارة الثامنة التي يتلقاها «البلوز» في المسابقة هذا الموسم، كما أنها الثالثة في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة.



الى ذلك، أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الظهير كوستاس تسيميكاس تعرض لكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك في تصريح عقب التعادل الإيجابي 1-1، في القمة التي جمعت فريقه مع ضيفه ارسنال على ملعب «آنفيلد»، أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وعن المباراة، قال كلوب: «أرسنال دخل المباراة بقوة كبيرة، بعد أن حصل على ركلة ركنية وخطأ في أول 4 دقائق، ونجح في استغلال ذلك وتقدم بهدف»، مضيفا: بعدما أدركنا التعادل، سيطرنا على المباراة، في الشوط الثاني كان يجب أن نسجل، لقد خلقنا عدة فرص، وضغطنا بشكل قوي، مضيفا: ارسنال فريق استثنائي حقا، لكن بعد التعادل، شعرنا بأنهم كانوا مهتزين، وكان يجب علينا استغلال ذلك.



وعن لمسة يد مارتن أوديغارد، قال: «لا أعلم ما إذا كان الحكم رآها أم لا، كيف يمكن القول إنها ليست ركلة جزاء؟».



من جانبه، وصف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق ارسنال مواجهة فريقه مع ليفربول بأنها واحدة من أقوى المواجهات التي شهدها منذ 20 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: «لقد كان اختبارا كبيرا وقد اجتزناه بالتأكيد، كان الأولاد مذهلين، مباراة كرة قدم لا تصدق، واحدة من أقوى المباريات التي شهدتها منذ 20 عاما في هذا الدوري». هذا وينتظر توتنهام حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة مصير الأرجنتيني كريستيان روميرو والبرازيلي ريتشارليسون من المشاركة في المباراة على ملعب برايتون الخميس المقبل. وتعرض روميرو للإصابة في أوتار الركبة، فيما عانى ريتشارليسون من إصابة في الظهر وخرجا من المباراة التي فاز فيها توتنهام بصعوبة على إيفرتون 2-1 أمس الأول.