

أعاد ملاكم الوزن الثقيل أنتوني جوشوا السنوات للخلف ليتغلب على على أوتو والين في «المملكة أرينا» في العاصمة السعودية الرياض في ساعة مبكرة من مساء أمس، حيث قرر الملاكم السويدي إيقاف النزال خلال الاستراحة بين الجولتين الخامسة والسادسة.



وحضر النزال العالمي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر والدوري السعودي للمحترفين، الذي جلس إلى جوار بطل الفنون القتالية المختلطة السابق كونور مكغريغور.



وما أن دخل ملاكما الوزن الثقيل الحلبة حتى بدأ جوشوا على الفور في توجيه اللكمات المستقيمة بيده اليمنى نحو منافسه السويدي.



وهيمن جوشوا، بطل الوزن الثقيل الموحد مرتين، على القتال من وسط الحلبة مما أجبر منافسه على الدوران حوله ليعاني والين ليشن أي هجوم على منافسه البريطاني.



وأصاب جوشوا، الذي تغلب على والين بالنقاط مرتين في منافسات الهواة، الملاكم السويدي في الجولة الخامسة حيث أوسعه ضربا باللكمات الخطافية بكلتا يديه ليتركه يترنح وغير مستقر على قدميه بينما كان يتجه عائدا إلى ركنه في الحلبة ليبلغ فريقه الحكم بأنه لا يستطيع الاستمرار.وبعد تحسين سجله إلى 27 انتصارا وثلاث هزائم، قال جوشوا البالغ عمره 34 عاما إنه سعيد بالنتيجة لكنه رفض القول إنه عاد إلى سابق عهده.



وهذه الهزيمة الأولى لوالين بالضربة القاضية في مسيرته والثانية فقط بعد الهزيمة أمام تايسون فيوري في سبتمبر 2019.