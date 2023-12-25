

أعلن مانشستر يونايتد عن الاتفاق مع الرئيس التنفيذي لشركة إنيوس جيم راتكليف على استحواذه على حصة أقلية تبلغ 25% من عملاق الكرة الانجليزية وذلك مقابل 33 دولارا للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار استرليني وهو ما يجعل قيمة مانشستر يونايتد تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار.

هذه العملية تمت رسميا بعد 13 شهرا من المفاوضات الطويلة والمعقدة، في ظل وضعية متدهورة للفريق الكرة بالنادي على صعيد النتائج.

وكانت المنافسة صعبة منذ إعلان عائلة غليزر انفتاحها على بيع النادي سواء بشكل كلي أو جزائي، حيث تنافس راتكليف مع القطري جاسم بن حمد آل ثاني على شراء مان يونايتد، وبعد مفاوضات معقدة، انسحب الشيخ جاسم بن حمد من المفاوضات، بسبب تمسك غليزر بعدم بيع النادي بشكل كلي، ليقرر راتكليف الدخول بقوة والاستحواذ على 25% من أسهم النادي، وهو ما وافق عليه ملاك اليونايتد.