

رفض إيميريك لابورت مدافع النصر السعودي فكرة ترك الدوري السعودي من أجل التوقيع مع ريال مدريد، وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية.



ويبحث ريال مدريد عن ضم مدافع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل عقب تعرض الثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابة طويلة، وقد برز المدافع إيميريك لابورت، كأحد الأسماء التي برزت على الساحة، وكصفقة محتملة لريال مدريد في الشتاء.



وأشارت الصحيفة إلى أن لابورت سعيد في النصر ولن يغادر «العالمي»، كما أن الفريق السعودي لا يريد الاستغناء عنه في الوقت الحالي.



وأوضحت أن النصر استثمر 25 مليون يورو في الصيف الماضي لضم لابورت من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ويريد الحفاظ على هذه الخطة.



وذكرت أن لابورت يشعر بالسعادة في السعودية، ويحصل على 15 مليون يورو سنويا، وهو رقم لن يقدر ريال مدريد على معادلته، حتى لو انتقل اللاعب إلى «الميرنغي» على سبيل الإعارة.