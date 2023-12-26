

أعلن رئيس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس جيم راتكليف، أنه وافق على صفقة لشراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد مقابل نحو 1.25 مليار جنيه استرليني (نحو 1.44 مليار يورو)، وتولي إدارة عمليات كرة القدم في النادي.



وسيقدم الملياردير البريطاني، البالغ من العمر 71 عاما، أيضا 300 مليون دولار للاستثمار المستقبلي في ملعب أولد ترافورد الخاص بالنادي.



وقال النادي في بيان: «يعلن مان يونايتد أنه دخل في اتفاق يستحوذ بموجبه رئيس شركة إينيوس، السير جيم راتكليف، على 25% من أسهم الفئة «باء» في مان يونايتد وما يصل إلى 25% من أسهم الفئة (ألف) في يونايتد ويوفر مبلغا ماليا قدره 300 مليون دولار إضافية مخصصة لتمكين الاستثمار المستقبلي في أولد ترافورد». وأضاف: «كجزء من الصفقة، قبلت شركة إينيوس طلبا من مجلس الإدارة لتفويضها مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم بالنادي». وقال راتكليف إنه يريد رؤية يونايتد المتعثر: «يعود إلى حيث ننتمي، إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية».



وقال «باعتباري شابا محليا وداعما للنادي مدى الحياة، فأنا سعيد جدا لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة مانشستر يونايتد يفوضنا مسؤولية إدارة عمليات كرة القدم في النادي». وأضاف: «على الرغم من أن النجاح التجاري للنادي ضمن وجود الأموال المتاحة دائما للفوز بالبطولات على أعلى مستوى، إلا أن هذه الإمكانات لم يتم تخصيصها بالكامل في الآونة الأخيرة». وتابع: «سنجلب المعرفة والخبرة والمواهب العالمية من مجموعة إينيوس الرياضية للمساعدة في تحقيق المزيد من التحسن في النادي».



وكانت عائلة غلايزر التي تستحوذ على النادي العملاق منذ عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني (961 مليون دولار)، أعلنت في نوفمبر 2022 أنها تفكر في «بدائل إستراتيجية» لمساعدة يونايتد على التطور.