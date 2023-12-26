تقدّم عدد من جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بخالص العزاء إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل ‏الأحمد، حفظه الله ورعاه، ‏وإلى آل الصباح الكرام، وإلى الشعب الكويتي الأصيل‏ ‏بوفاة ‏المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء.



كما رفعت أسمى آيات التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير ‏الشيخ مشعل الأحمد على تولي سموه، حفظه الله، مقاليد الحكم، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يعين سموه، رعاه الله، على حمل الأمانة وأن يسدد على الخير خطاه لما فيه خير البلاد والعباد، معربين عن خالص تمنياتنا لسموه بدوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



وجاء في البيان: انهم كجمعيات نفع عام ومؤسسات مجتمع مدني إذ يثمنون عاليا النطق السامي الذي تفضل به صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بما تضمنه من مضامين ورسائل تمثل نهجا قويما وخارطة طريق لمستقبل الكويت المشرق بإذن الله، فإنهم يضعون كل إمكاناتهم وخبراتهم وجهود كافة كوادرهم ومنتسبيهم تحت تصرف القيادة السياسية بما يخدم الصالح العام بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، انطلاقا من حرصهم الدائم والمعهود على تقديم مصلحة الكويت على كل ما عداها من مصالح ضيقة، ساعين إلى مضاعفة الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطنين.



واختتم البيان بالدعاء بأن يحفظ الله الكويت وأهلها وكل من يقيم على أرضها من كل سوء ويحقق لها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



الموقّعون على البيان



1 - جمعية العلاقات العامة الكويتية.



2 - جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.



3 - الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري.



4 - جمعية المحاسبين الكويتية.



5 - الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.



6 - جمعية الصدفية في الكويت.



7 - جمعية حماية المستهلك.



8 - جمعية المدققين الداخليين الكويتية.



9 - الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية.



10 - جمعية الكاريكاتير الكويتية.



11 - الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.



12 - الجمعية الكويتية لعلوم الأرض.



13 - جمعية العلاج الطبيعي الكويتية.



14 - الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق.



15 - الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.



16 - الجمعية الكويتية للعمل الوطني.



17 - جمعية الرياضيين الكويتية.



18 - اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية.



19 - رابطة الأدباء الكويتيين.



20 - الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع.



21 - جمعية التنمية النفطية.



22 - الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان.



23 - جمعية ريادة الأعمال التنموية.



24 - الجمعية الكويتية لفنون التصوير.



25 - جمعية الإعلاميين الكويتية.



26 - الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال.



27 - جمعية آمال امرأة كويتية.



28 - الجمعية الاقتصادية الكويتية.



29 - الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.



30 - جمعية علم النفس الكويتية.



31 - الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



32 - الجمعية الكويتية للتراث.



33 - جمعية الفنانين الكويتيين.



34 - جمعية الشفافية الكويتية.



35 - الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.



36 - جمعية الإداريين الكويتية.