وجّه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود جاء كما يلي:



لما كان قد صدر قانون رقم 73 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء في المادة الثانية منه إضافة مادة 42 مكررا والتي منحت الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة او المكلفين برعايتهم الحق في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة الذين تقاعدوا خلال الفترة من صدور قانون رقم 8 لسنة 2010 حتى صدور قانون رقم 73 لسنة 2020؟



2 ـ كم عدد المكلفين برعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة الذين تقاعدوا خلال الفترة من صدور قانون رقم 8 لسنة 2010 حتى صدور قانون رقم 73 لسنة 2020؟



كما وجه سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل الماجد جاء كما يلي:



اهتمت الكويت بتعليم الكبار ومحو الأمية، لذلك أنشئت مراكز لها في جميع المناطق التعليمية والتابعة لوزارة التربية.



ويتولى رئاسة أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية معلمون تمت ترقيتهم لرؤساء أقسام في تخصصاتهم التعليمية ومن ثم رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية.



وقد سحب التوصيف الوظيفي عن رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية، بذلك لا يتم صرف كادر وظيفي لهم، أسوة بمراقبي المراحل التعليمية وكذلك رؤساء الأقسام بالتعليم الخاص، والذين تدرجوا في الوظائف نفسها التي تدرج بها رؤساء الأقسام لمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ يقوم رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بمهام تعليمية بحتة، كالاختبارات والمناهج والتحضير، فلماذا حرموا من «كادر المعلمين» أسوة بباقي رؤساء الأقسام؟



2 ـ هل لدى الوزارة أي مخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية بشأن كادر رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.