

وجه النائب جراح الفوزان سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما سبب وجود ممثلي شركات فحص الجودة والمواصفات في مبنى الهيئة العامة للصناعة، وما السند القانوني لوجودهم؟



2 ـ ما الخدمة التي تقدمها تلك الشركات؟



3 ـ ما أسماء الشركات التي تقدم خدمات الفحص والجودة التي يوجد ممثلوها في مبنى الهيئة العامة؟



4 ـ ما إمكانات مختبرات الهيئة العامة للصناعة، وهل تفحص كل المواد مثلا زيوت، ألعاب.. إلخ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمنذ متى بدأت الهيئة العامة للصناعة بفحص المواد للسلع المحلية والمستوردة، وما قيمة الرسوم التي تحصلها؟



5 ـ هل تحصل الهيئة العامة للصناعة أي رسوم من وجود ممثلي الشركات في مبنى الهيئة؟



6 ـ منذ متى يوجد ممثلو الشركات في الهيئة العامة للصناعة؟